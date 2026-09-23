डेटिंग ऐप पर प्यार, ट्रेडिंग का झांसा और 4.32 करोड़ की ठगी; पटना में हरियाणा पुलिस ने दबोचे 2 नटवरलाल

जागरण संवाददाता, पटना। डेटिंग ऐप के जरिए निजी डॉक्टर को जाल में फंसाकर शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर 4.32 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपितों का कनेक्शन पटना से जुड़ गया है। तकनीकी जांच में लोकेशन मिलने के बाद हरियाणा पुलिस बुधवार को पटना पहुंची।

पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट में छापामारी कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। उनकी पहचान दीपक कुमार और हर्ष के रूप में हुई है। पाटलिपुत्र थानाध्यक्ष रितुराज ने हरियाणा पुलिस के पहुंचने और आरोपितों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

हरियाणा के हिसार निवासी निजी डॉक्टर को ठगों ने डेटिंग ऐप के माध्यम से अपने जाल में फंसाया था। ऐप पर उनकी बातचीत एक युवती से हुई। संपर्क बढ़ने पर दोनों इंस्टाग्राम और फिर वॉट्सएप पर बातचीत करने लगे। युवती ने डॉक्टर को बताया कि वह अपने एक करीबी के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाती है। भरोसा जीतने के लिए उसने ट्रेडिंग से होने वाले कथित मुनाफे की कहानी बताई। झांसे में आने के बाद डॉक्टर ने निवेश के लिए हामी भर दी।

युवती ने अन्य आरोपितों के जरिए डॉक्टर से एक वेबसाइट पर उनका खाता खुलवाया और करीब तीन महीने में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से उनसे 4.32 करोड़ रुपये निवेश करा लिए। वेबसाइट पर रकम और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया जाता रहा।