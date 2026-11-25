राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1992 बैच की अधिकारी हरजौत कौर को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।

उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को 28 नवंबर के प्रभाव से अनुमति की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को जारी की है।

इसके बाद 29 नवंबर काे वह बिहार लाेक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगी। वर्तमान में वह बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष के प्रभार में चल रहीं थीं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वह छह वर्ष फिर 62 वर्ष की उम्र सीमा (जो पहले हो) अपने पद पर बनी रहेंगी। हरजौत कौर अगले वर्ष 31 जून को रिटायर करने वाली थीं।

BPSC के वर्तमान अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी को लेकर सरकार ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। ये अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है।

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