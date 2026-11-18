जागरण संवाददाता, पटना। सोना-चांदी की कीमतों (Gold Silver Price) में मंगलवार को भी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत एक वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गई है।

एक दिसंबर, 2025 को एक किलोग्राम चांदी का भाव (Silver Price) 1.64 लाख रुपये और दो दिसंबर को 1.73 लाख रुपये था।

मंगलवार को 9999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1.73 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और 9900 शुद्धता वाली चांदी का भाव 1.71 लाख रुपये रहा।

सोने की कीमत (Gold Price) में भी करीब 800 रुपये की गिरावट आई। मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव 13 हजार 520 रुपये प्रति ग्राम रहा।

22 कैरेट का भाव 12 हजार 385 रुपये, 18 कैरेट का 10 हजार 140 रुपये और 14 कैरेट का 7 हजार 910 रुपये प्रति ग्राम रहा। 13 नवंबर, 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1.36 लाख रुपये थी।

लग्न में खरीदारी करने वालों को राहत

शादी-विवाह के शुभ लग्न 22 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सोना-चांदी खरीदने वालों को कीमतों में गिरावट से राहत मिली है। पिछले चार माह में सोना-चांदी की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।