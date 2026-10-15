बिहार में गंगा की बाढ़ पर लगेगा ब्रेक! दिल्ली में बनेगा मास्टर प्लान, AI तकनीक से तैयार होगी DPR

राज्य ब्यूरो, पटना। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की 19वीं बैठक 27 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में होगी। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी बिहार का पक्ष रखेंगे।

बैठक में फरक्का बराज, गंगा जल बंटवारे और बिहार में बाढ़ की समस्याओं पर प्रमुखता से चर्चा होगी। दिसंबर में भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे पर नए समझौते की संभावना को देखते हुए बैठक महत्वपूर्ण है।

इसके साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए जोखिम आधारित मास्टर प्लान, नदियों के जल प्रबंधन, एआई आधारित डीपीआर और राष्ट्रव्यापी डैशबोर्ड पर भी मंथन होगा। बैठक में फरक्का बराज और बाढ़ की समस्या पर चर्चा होगी।

दिसंबर में हो सकता है समझौता

भारत और बांग्लादेश के साथ फरक्का बराज और गंगा जल बंटवारे को लेकर दिसम्बर में नए सिरे से समझौता होने की उम्मीद है। इसमें बिहार अपने हितों को लेकर लगातार मुखर है। ऐसे में यह बैठक बिहार के लिए अहम है।