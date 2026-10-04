गंडक का तटबंध टूटने पर एक्शन में विभाग, बिहार में 7 इंजीनियर सस्पेंड; 1 पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। गंडक नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्राव के दौरान तटबंधों की सुरक्षा एवं आकस्मिक प्रतिक्रिया में लापरवाही बरतने वाले जल संसाधन विभाग के आठ अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

इनमें सात अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। एक मुख्य अभियंता एवं एक अधीक्षण के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार, नेपाल एवं उत्तर प्रदेश में हुई भारी वर्षा के कारण गंडक में ऐतिहासिक जलस्राव हुआ। नेपाल के देवघाट में नदी का जलस्तर अब तक के उच्चतम स्तर को पार कर गया।

बिहार में भी बगहा, डुमरियाघाट, रेवाघाट एवं लालगंज में गंडक ने पुराने उच्चतम जलस्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कई स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुए।

विभागीय निरीक्षण में पाया गया कि आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई कार्ययोजना के क्रियान्वयन में कुछ स्थानीय अभियंताओं ने शिथिलता बरती। कई स्थानों पर बीच स्थल पर मौजूद रहकर कट-एंड को सुरक्षित करने के बजाय इंजीनियर अपने दायित्व से कन्नी काट गए।