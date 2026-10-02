बिहार में बाढ़ का कहर, गंडक का पानी घटा फिर भी खतरा बरकरार; सारण और पश्चिम चंपारण में तबाही

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में आई दूसरे चरण की बाढ़ से अभी तक सर्वाधिक तबाही पश्चिम चंपारण एवं सारण जिले में हुई है।

गंडक नदी में अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद जलस्तर में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन तटबंधों पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।

रेवाघाट (सारण) में गंडक का जलस्तर उच्चतम स्तर से 71 सेंटीमीटर एवं लालगंज (वैशाली) में 32 सेंटीमीटर नीचे आया है।

संवेदनशील इलाकों में रात भर की जा रही पेट्रोलिंग

इसके बावजूद दोनों स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से क्रमश: 0.56 मीटर एवं 2 मीटर ऊपर बना हुआ है।

इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी व संवेदनशील स्थानों पर रात में विशेष पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सारण में दो हेलीकाॅप्टर के अतिरिक्त पांच जिलों से ट्रक से बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही।

24 घंटे पेट्रोलिंग के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि तटबंधों पर होने वाले रिसाव, सीपेज, पाइपिंग, कटाव अथवा किसी अन्य क्षति की समय रहते पहचान कर तत्काल फ्लड फाइटिंग शुरू की जा सके।

विभागीय स्तर पर तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखें और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना मिलते ही आवश्यक बचाव कार्य शुरू करें।

गंडक के दोनों तटबंधों पर जल दबाव में आई कमी

गंडक के दोनों तटबंधों पर पानी के दबाव में कुछ कमी आई है और क्रिटिकल सीपेज एवं पाइपिंग की स्थिति भी पहले की तुलना में कम हुई है।

हालांकि, स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक निगरानी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तटबंधों के ब्रीच स्थलों पर पर्याप्त फ्लड फाइटिंग मटेरियल का स्टाक किया जा रहा है। साथ ही कट-एंड को सुरक्षित करने और टैगिंग का कार्य भी जारी है।