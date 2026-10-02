सारण में बाढ़ से हाहाकार: सीएम के निर्देश पर युद्धस्तर पर राहत कार्य, NDRF-SDRF की 19 टीमें तैनात

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शुक्रवार को सारण जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों के मध्य त्वरित राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव संसाधनों की तैनाती एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें सारण भेजी

बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्यों को और गति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें सारण भेजी जा रही हैं।

सारण में पहले से एनडीआरएफ की पांच तथा एसडीआरएफ की तीन टीम तैनात है। राहत एवं बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करने के लिए बेतिया से एनडीआरएफ की तीन टीम, गोपालगंज से दो टीम, भागलपुर से दो टीम तथा सुपौल से एक अतिरिक्त टीम सारण भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं पूर्वी चंपारण से एसडीआरएफ की चार टीमें सारण भेजी जा रही हैं।

इस प्रकार सारण जिले में एनडीआरएफ की कुल 12 टीम तथा एसडीआरएफ की कुल सात टीम, अर्थात कुल 19 टीम, व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। पर्याप्त संसाधनों के साथ राहत एवं बचाव कार्य एनडीआरएफ की प्रत्येक टीम में 30 प्रशिक्षित मानवबल के साथ 05 बोट, 30 लाइफबॉय, 40 लाइफ जैकेट, 02 डीप डाइव सेट तथा राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। इन संसाधनों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा सारण में राहत एवं बचाव कार्य में लगी एनडीआरएफ की 12 टीमों में कुल 360 प्रशिक्षित मानवबल तैनात हैं। इन टीमों के पास 50 से अधिक नाव, 480 लाइफ जैकेट तथा 360 लाइफबॉय उपलब्ध हैं।

एसडीआरएफ की तैनात की जा रही टीमों में भी पर्याप्त मानवबल एवं बोट उपलब्ध हैं। आज भेजे जा रहे दरभंगा एसडीआरएफ टीम में 20 मानवबल एवं 04 बोट, मधुबनी टीम में 20 मानवबल एवं 06 बोट, समस्तीपुर टीम में 19 मानवबल एवं 06 बोट तथा पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) की टीम में 18 मानवबल एवं 06 बोट शामिल हैं।

इस प्रकार, एसडीआरएफ की टीमों के कुल 140 से अधिक प्रशिक्षित मानवबल तथा 36 से अधिक बोट राहत एवं बचाव कार्य में तैनात हैं। एयर ड्रॉप के माध्यम से भी पहुंचाई जा रही राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टर के माध्यम से अब तक 3,000 से अधिक राशन पैकेट एयर ड्रॉप किए जा चुके हैं। शाम तक 5000 से अधिक राशन पैकेट एयर ड्रॉप किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से भी सारण के लिए बड़ी मात्रा में राशन पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पटना से 10,000, सिवान से 15,000, भोजपुर से 5,000, बक्सर से 5,000 तथा वैशाली से 5,000 राशन पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न जिलों से कुल 40,000 राशन पैकेट सारण भेजे जा रहे हैं।

75,000 पॉलिथीन शीट भी उपलब्ध कराई जा रही बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों से कुल 75,000 पॉलिथीन शीट सारण भेजी जा रही हैं। इनमें दरभंगा से 25,000, मधुबनी से 20,000, सीतामढ़ी से 15,000 तथा समस्तीपुर से 15,000 पॉलिथीन शीट शामिल हैं।