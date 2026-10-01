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पानापुर में सुबह 4 बजे टूटा सारण मुख्य तटबंध, कई गांवों में घुसा पानी; मची अफरातफरी

By Arun Kumar Tiwari Edited By: Piyush Pandey
Published: Thu, 01 Oct 2026 05:40 PM (IST)

गंडक नदी के भारी दबाव के कारण पानापुर के सरौजा भगवानपुर में सारण मुख्य तटबंध टूट गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. गंडक नदी के दबाव से सारण मुख्य तटबंध टूटा।

  2. पानापुर के सरौजा भगवानपुर में मचा भारी हड़कंप।

  3. प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तुरंत शुरू किया।

संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। गंडक नदी में पिछले कई दिनों से बने भारी दबाव के कारण पानापुर प्रखंड की चकियां पंचायत के सरौजा भगवानपुर में सारण मुख्य तटबंध गुरुवार की अहले सुबह करीब चार बजे टूट गया।

तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग आनन-फानन में अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे।

तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मच गई। बीडीओ आनंद पाण्डेय, सीओ अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी तत्काल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में शरण लेने की अपील की गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, तटबंध में बुधवार से ही रिसाव हो रहा था।

ग्रामीणों का कहना है कि रात में रिसाव तेज होने की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को भी दी गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समय रहते रिसाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद गुरुवार की सुबह तटबंध टूट गया।

इलाकों में मचा हड़कंप

तटबंध टूटने के बाद प्रभावित इलाकों में हड़कंप मच गया। लोग जिस हाल में थे, उसी स्थिति में अपने बाल-बच्चों, साजो-सामान और मवेशियों के साथ तटबंध पर पहुंचने लगे।

प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों के लिए प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सामुदायिक किचेन शुरू कर दिया गया है तथा प्रभावित क्षेत्र में लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है।

तटबंध टूटने की सूचना के बाद सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, विधायक जनक सिंह, राजन नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली।

सीओ अजय कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचेन शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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