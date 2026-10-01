पानापुर में सुबह 4 बजे टूटा सारण मुख्य तटबंध, कई गांवों में घुसा पानी; मची अफरातफरी

संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। गंडक नदी में पिछले कई दिनों से बने भारी दबाव के कारण पानापुर प्रखंड की चकियां पंचायत के सरौजा भगवानपुर में सारण मुख्य तटबंध गुरुवार की अहले सुबह करीब चार बजे टूट गया।

तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग आनन-फानन में अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे।

तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मच गई। बीडीओ आनंद पाण्डेय, सीओ अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी तत्काल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में शरण लेने की अपील की गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, तटबंध में बुधवार से ही रिसाव हो रहा था।

ग्रामीणों का कहना है कि रात में रिसाव तेज होने की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को भी दी गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समय रहते रिसाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद गुरुवार की सुबह तटबंध टूट गया।