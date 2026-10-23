चारा घोटाला केस: 25 साल की लुकाछिपी खत्म, CBI के हत्थे चढ़ा फरार सत्येंद्र कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना। चारा घोटाले के एक मामले में 25 साल से फरार चल रहे आरोपित सत्येंद्र कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है।

उसे 22 अक्टूबर की आधी रात लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उस समय पकड़ा गया, जब वह मध्य प्रदेश के गुना से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया है, जहां सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।