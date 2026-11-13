पटना में छठ महापर्व को लेकर फायर ब्रिगेड अलर्ट, गूगल मैप से ट्रैक होंगी दमकल गाड़ियां; 90+ घाटों पर खास नजर

जागरण संवाददाता, पटना। छठ घाटों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है। शहर के 46 प्रमुख घाटों पर दमकल की गाड़ियां और अग्निशमनकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।

दीघा, एलसीटी, गांधी घाट, गायघाट और भद्रघाट समेत अन्य प्रमुख घाटों के समीप दमकल के साथ फायर कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पूरे पर्व के दौरान 450 अग्निशमनकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। घाटों और तालाबों के समीप सुरक्षा इंतजाम लोदीपुर स्थित अग्निशमन विभाग के कंट्रोल रूम से छठ घाटों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। गूगल मैपिंग के माध्यम से दमकल वाहनों की लोकेशन भी ट्रैक होगी। जिला अग्निशमन पदाधिकारी अभिषेक कुमार के अनुसार, सभी अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।