Seeds Subsidy Yojana: किसानों को 100% सब्सिडी पर मिलेंगे बीज: जानिए योजना की 5 मुख्य बातें और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Seed Subsidy Scheme: बिहार के किसानों के लिए रबी सीजन में खेती की तैयारी के बीच राहत की खबर है। राज्य सरकार बीज अनुदान योजना के तहत पात्र किसानों को गेहूं, चना, मसूर समेत विभिन्न फसलों के उन्नत बीज पर 100 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

इच्छुक किसान 15 नवंबर तक बिहार कृषि एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य खेती की लागत कम करना और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। 100 फीसदी तक अनुदान, खेती का खर्च होगा कम Beej Subsidy Yojana बीज अनुदान योजना के तहत किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को बीज खरीदने पर होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है।

बेहतर गुणवत्ता वाले बीज फसल की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि, सभी किसानों और सभी फसलों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान जरूरी नहीं है। वास्तविक अनुदान दर संबंधित फसल, बीज की किस्म और सरकारी नियमों पर निर्भर करेगी।

15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका Farmers News रबी सीजन में गेहूं, चना, मसूर और अन्य फसलों की बुवाई करने वाले किसान निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर बताई गई है।