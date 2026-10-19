बिहार में किसानों को 100% तक सब्सिडी पर मिलेंगे उन्नत बीज, 15 नवंबर तक करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से बीज अनुदान योजना शुरू की है।

योजना के तहत पात्र किसानों को 100 प्रतिशत तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इच्छुक किसान 15 नवंबर तक बिहार कृषि एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को समय पर प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराना कृषि विभाग की प्राथमिकता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आर्थिक कारणों से कोई भी पात्र किसान बेहतर बीजों से वंचित न रहे। गुणवत्तापूर्ण बीजों के इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत नियंत्रित करने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग ने बिहार कृषि मोबाइल एप और अन्य डिजिटल माध्यमों से किसानों को बीज की उपलब्धता तथा कृषि योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है, ताकि किसान निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठा सकें।