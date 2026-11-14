छठ पर महज 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर से निहारें पटना के गंगा घाटों का भव्य नजारा; पढ़ें बुकिंग का तरीका

जागरण संवाददाता, पटना। गंगा के घाटों पर उमड़ती आस्था की भीड़, दीपों और रोशनी से जगमगाते तट और छठ के उल्लास में डूबा पटना।

इस बार लोक आस्था के महापर्व की यह खूबसूरती सिर्फ घाटों से ही नहीं, बल्कि आसमान से भी निहारने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर जाय राइड का दायरा बढ़ाते हुए पर्यटन विभाग ने छठ के अवसर पर विशेष हवाई भ्रमण की सुविधा शुरू की है।

महज 2100 रुपये खर्च कर पर्यटक और श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से पटना के मनोरम दृश्यों का दीदार कर सकेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से राइड की सुविधा 10 से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह आठ से 10 बजे तक उड़ान संचालित होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन छह स्लाट निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद 19 नवंबर से नियमित राइड का विस्तार किया जाएगा। अब शनिवार और रविवार के अलावा प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को भी यह सुविधा मिलेगी।

गंगा के घाटों और शहर का दिखेगा विहंगम नजारा छठ के दौरान पटना के गंगा घाटों पर आस्था का अनूठा दृश्य दिखाई देता है। लाखों श्रद्धालु अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए घाटों पर जुटते हैं।