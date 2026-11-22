जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के बाद दूसरे राज्यों में काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल (ईसीआर) की ओर से लंबी दूरी की टीओडी (ट्रेन आन डिमांड) ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

यात्रियों की सहूलियत के लिए 17 से 21 नवंबर तक पांच दिनों में 205 टीओडी ट्रेनें चलाई गईं। इससे दिल्ली, मुंबई, पंजाब और हरियाणा सहित दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध कराने में मदद मिली।

रेलवे के अनुसार, 17 नवंबर को 50, 18 नवंबर को 41, 19 नवंबर को 36, 20 नवंबर को 40 और 21 नवंबर को 38 टीओडी ट्रेनें चलाई गईं। त्योहार के बाद ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मांग के अनुरूप अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन किया, ताकि नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम हो और उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक विकल्प मिल सके।