बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, गंगा में मूर्ति विसर्जन और डीजे पर पूरी तरह रोक

संवाद सहयोगी, बाढ़। आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार (5 अक्टूबर) को बाढ़ अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडलाधिकारी (SDO) कृष्णा जोशी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) बाढ़-1 ने संयुक्त रूप से की।

इस बैठक में बाढ़ अनुमंडल के सभी दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के अध्यक्ष और सचिव मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रशासन ने समितियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कई कड़े नियम लागू किए हैं। पंडाल और प्रतिमा की ऊंचाई तय, पीओपी पर रोक बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। एसडीओ ने बताया कि पूजा पंडाल की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट और मां दुर्गा की प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट निर्धारित की गई है। प्रतिमा निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

गंगा नदी में विसर्जन पर पाबंदी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इस बार बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में प्रतिमा का विसर्जन गंगा नदी में नहीं किया जाएगा। इसके विकल्प के तौर पर नगर परिषद द्वारा आसपास कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया जाएगा, जहां सभी समितियों को प्रतिमा विसर्जन करना होगा।

सुरक्षा को लेकर 24x7 CCTV और वॉलिंटियर्स की तैनाती सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी पूजा पंडालों में 24 घंटे चालू रहने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वोलेंटियर्स (स्वयंसेवकों) की प्रतिनियुक्ति पहचान पत्र (आई-कार्ड) के साथ करें और पंडाल को किसी भी समय खाली न छोड़ें। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडाल में उपयुक्त स्थान पर हेल्प डेस्क बनाने और साफ-सफाई (हाइजीन) बनाए रखने के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखने का भी निर्देश दिया गया है।

डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि पूजा पंडाल और प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे (DJ) का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।