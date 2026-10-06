दिवाली-छठ पर बिहारियों को तोहफा: 13 घंटे में दिल्ली से पटना, वंदे भारत स्पेशल का प्रस्ताव; टाइमिंग-किराया-स्टॉपेज तय

डिजिटल डेस्क, पटना। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली-पटना के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है।

करीब 994 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ट्रेन लगभग 13 घंटे में सफर पूरा करेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो त्योहार के दौरान दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सोशल मीडिया की स्लीपर ट्रेन से अलग है यह प्रस्ताव नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्लीपर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में रेलवे की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फिलहाल उत्तर रेलवे की ओर से भेजा गया प्रस्ताव वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का है, जिसमें एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की व्यवस्था होगी। इसलिए स्लीपर वंदे भारत की चर्चा को इस प्रस्तावित ट्रेन से अलग समझना जरूरी है।

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन? छह स्टेशनों पर ठहराव का प्रस्ताव प्रस्तावित वंदे भारत स्पेशल नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। रास्ते में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर इसका ठहराव प्रस्तावित है। करीब 994 किलोमीटर के इस सफर में यात्रियों को तेज और अपेक्षाकृत सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पहली जोड़ी चलाने की तैयारी पहली जोड़ी 02252/02251 को नई दिल्ली से 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलाने का प्रस्ताव है। वापसी में पटना से 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को ट्रेन चलाने की योजना है। इस दौरान कुल 16 फेरे लगाए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी जोड़ी भी चलेगी, जानें किस दिन मिलेगी ट्रेन दूसरी जोड़ी 02253/02254 पटना से 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलाने का प्रस्ताव है। वहीं नई दिल्ली से यह ट्रेन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को संचालित की जाएगी। यानी त्योहारों के दौरान दिल्ली-पटना रूट पर अतिरिक्त फेरे उपलब्ध कराने की तैयारी है।

सुबह दिल्ली से रवाना, रात में पहुंचेगी पटना प्रस्ताव के मुताबिक नई दिल्ली से ट्रेन सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और दोपहर पौने तीन बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे पटना पहुंचने का समय प्रस्तावित है। वापसी में पटना से ट्रेन सुबह 10 बजे चलकर दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंच सकती है। कितना होगा किराया? चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का प्रस्ताव नई दिल्ली से पटना के बीच एसी चेयर कार का किराया भोजन समेत करीब 2,575 से 2,600 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया करीब 4,650 से 4,680 रुपये रहने का प्रस्ताव है। हालांकि अंतिम किराया रेलवे बोर्ड की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद शुरू होगी टिकट बुकिंग सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद आइआरसीटीसी पर आरक्षण शुरू किया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा और बुकिंग खुलने का इंतजार करना होगा।