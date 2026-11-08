दीवाली पर पटना में हाई अलर्ट: PMCH-AIIMS तैयार, इमरजेंसी के वक्त काम आएंगे ये 4 जरूरी नंबर

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली का त्योहार आपसी सौहार्द, भाईचारे, उल्लास एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है।

सभी संवेदनशील व प्रमुख स्थलों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया गया है। पटाखों की अवैध बिक्री, असामाजिक गतिविधियों और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए थानाध्यक्षों को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार व वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को पूरी सतर्कता और मुस्तैदी से ड्यूटी करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को अपने प्रतिनियुक्ति स्थलों पर समय से पहुंचने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों को भी तैयार रहने का आदेश आग लगने की आशंका को देखते हुए जिला अग्निशमन पदाधिकारी को सभी अनुमंडलों के अग्निशमन केंद्रों को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया है। फायर टेंडरों में पर्याप्त पानी और जरूरी उपकरण उपलब्ध रहेंगे ताकि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हो सकें। पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दुर्घटना या पटाखों से जले घायलों के तत्काल उपचार के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में कुशल चिकित्सकों की टीम प्रतिनियुक्त रहेगी। जिला और अनुमंडल स्तरीय नियंत्रण कक्षों में भी चिकित्सक एवं एंबुलेंस मुस्तैद रहेंगे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स और श्री गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल सहित सभी प्रमुख सरकारी एवं निजी अस्पतालों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की निगरानी करने काे कहा गया है।