बजट 500 रुपये और लुक लाखों का, दीपावली पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनी महिलाओं की पहली पसंद

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली पर इस बार शृंगार का अंदाज बदल रहा है। सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच महिलाएं अपने फेस्टिव लुक से समझौता करने के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुख कर रही हैं। कम कीमत में शाही अंदाज और डिजाइन की भरमार ने इन गहनों को बाजार में खास बना दिया है।

पटना के चूड़ी मार्केट में इन दिनों झुमके, कुंदन सेट, चोकर और आक्सीडाइज्ड ज्वेलरी की खूब मांग है। खास बात यह है कि 150 रुपये से खरीदारी शुरू कर महिलाएं अपने बजट में पूरा शृंगार तैयार कर रही हैं। अब महंगे गहनों के बजाय ड्रेस से मैच करते अलग-अलग डिजाइन खरीदने का चलन भी पसंद किया जा रहा है।

एक ही बजट में कई डिजाइन, बदल रहा शृंगार का ट्रेंड पहले जहां त्योहारों पर महिलाएं किसी एक खास गहने की खरीदारी करती थीं, वहीं अब कम कीमत में कई डिजाइन खरीदने को प्राथमिकता दे रही हैं। चूड़ी मार्केट की दुकानों में सजे रंग-बिरंगे झुमके, नेकलेस, चोकर और स्टोन वर्क वाले सेट ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। सामान्य ईयररिंग और छोटे झुमके 150 से 500 रुपये तक उपलब्ध हैं। वहीं, आक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सेट 400 से 900 रुपये और डिजाइनर चोकर व कुंदन सेट 800 से 2500 रुपये तक मिल रहे हैं। भारी डिजाइन और अधिक कारीगरी वाले सेट की कीमत इससे ज्यादा भी हो सकती है। साड़ी हो या सूट, हर ड्रेस के लिए अलग ज्वेलरी फेस्टिव फैशन में अब मैचिंग ज्वेलरी का खास महत्व हो गया है। महिलाएं अपनी साड़ी, सूट और दूसरे परिधानों के हिसाब से गहने पसंद कर रही हैं। साड़ी के साथ पारंपरिक कुंदन और पोलकी डिजाइन के हार पसंद किए जा रहे हैं, जबकि सूट के साथ हल्के नेकलेस और छोटे ईयररिंग की मांग है। युवतियां अमेरिकन डायमंड और आक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के नए डिजाइन तलाश रही हैं। कम कीमत में विकल्प मिलने से एक ही त्योहार के लिए कई तरह के लुक तैयार करना आसान हो रहा है।