दिल्ली से बिहार जाना होगा किफायती, आनंद विहार से मिलेगी सरकारी बस की सुविधा

राज्य ब्यूरो, पटना। सम्राट सरकार ने बिहार और दिल्ली के बीच सुगम बस सफर के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की बसें दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से ही मिलेंगी, जिससे यात्रियों को गुरुग्राम आने-जाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

इसकी जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि छठ महापर्व पर यात्रियों को तत्काल यह सुविधा दी जा रही है। आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के पांच प्रमंडलों- पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गयाजी और दरभंगा के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। इसे नियमित करने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों ने संयुक्त पहल करने पर सहमति दी है।

मंत्री ने बताया कि पहले बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को गुरुग्राम बस पड़ाव पर उतरना पड़ता था, जहां से आनंद विहार बस टर्मिनल की दूरी करीब 40-50 किलोमीटर है। इस अतिरिक्त सफर में समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। सरकार की इस पहल के बाद प्रकाश पर्व, होली और सामान्य दिनों में भी यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। 18 मार्गों पर चलेंगी सीएनजी और ई-बसें समझौते के तहत दिल्ली और बिहार के बीच 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बस संचालन की योजना है। इनमें पटना, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ सहित अन्य प्रमुख शहरों को दिल्ली से जोड़ा जाएगा।