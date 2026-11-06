धनतेरस पर पटना की सड़कों पर थमी रफ्तार, बाकरगंज से बोरिंग रोड तक लगा भीषण जाम; घंटों फंसे रहे लोग
धनतेरस पर पटना में खरीदारी के उत्साह के कारण सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। ...और पढ़ें
HighLights
धनतेरस पर खरीदारी से पटना की सड़कें जाम हुईं।
बाकरगंज और बोरिंग रोड पर यातायात व्यवस्था चरमराई।
खरीदारों और यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।
जागरण संवाददाता, पटना। धनतेरस पर खरीदारी का उत्साह राजधानी पटना की सड़कों पर भारी पड़ा। शुक्रवार को बाजारों में उमड़ी भीड़ के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दोपहर से ही बाकरगंज और बोरिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी।
शाम होते-होते स्थिति ऐसी हो गई कि कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। बाजार जाने वाले खरीदारों के साथ रोजमर्रा के काम से निकले लोगों को भी घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा।
बाकरगंज में दुकानों के सामने वाहनों की कतार, पैदल चलना भी मुश्किल
बाकरगंज में ज्वेलरी, बर्तन और अन्य सामान की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ रही। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए लोग परिवार के साथ बाजार पहुंचे।
इस दौरान दुकानों के सामने वाहनों के रुकने और सड़क पर खरीदारों की आवाजाही से यातायात प्रभावित होने लगा। सड़क पर वाहनों और पैदल चलने वालों की बढ़ती संख्या ने जाम की समस्या को और गंभीर बना दिया।
बोरिंग रोड पर दोपहर से ही बिगड़ने लगी यातायात व्यवस्था
बोरिंग रोड पर भी दोपहर से वाहनों का दबाव बढ़ने लगा था। शाम होते-होते मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
खरीदारी के लिए पहुंचे दोपहिया और चारपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने से आवागमन प्रभावित रहा। कई जगहों पर वाहन चालकों को थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग गया।
शुभ मुहूर्त में खरीदारी की होड़, परिवार के साथ बाजार पहुंचे लोग
धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचे। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने की चाह में दोपहर बाद से ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी।
शाम के समय खरीदारों की संख्या में और इजाफा हुआ। इसका असर बाजारों से जुड़ी प्रमुख सड़कों पर भी देखने को मिला।
खरीदारों के साथ आम राहगीर भी परेशान, देर रात तक रही मुश्किल
जाम का असर सिर्फ बाजार जाने वालों तक सीमित नहीं रहा। रोजमर्रा के काम से निकले लोगों और पैदल यात्रियों को भी परेशानी हुई।
वाहनों की धीमी रफ्तार के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। धनतेरस की खरीदारी के उत्साह के बीच पटना की सड़कों पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा।
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