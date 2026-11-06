धनतेरस पर पटना की सड़कों पर थमी रफ्तार, बाकरगंज से बोरिंग रोड तक लगा भीषण जाम; घंटों फंसे रहे लोग

जागरण संवाददाता, पटना। धनतेरस पर खरीदारी का उत्साह राजधानी पटना की सड़कों पर भारी पड़ा। शुक्रवार को बाजारों में उमड़ी भीड़ के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दोपहर से ही बाकरगंज और बोरिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी।

शाम होते-होते स्थिति ऐसी हो गई कि कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। बाजार जाने वाले खरीदारों के साथ रोजमर्रा के काम से निकले लोगों को भी घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। बाकरगंज में दुकानों के सामने वाहनों की कतार, पैदल चलना भी मुश्किल बाकरगंज में ज्वेलरी, बर्तन और अन्य सामान की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ रही। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए लोग परिवार के साथ बाजार पहुंचे।