धनतेरस पर 80 लाख की लग्जरी EV में दिखे तेजस्वी यादव, बेटी के साथ वायरल हुआ वीडियो; MG M9 की खासियत भी जानें

डिजिटल डेस्क, पटना। धनतेरस के मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका एक वायरल वीडियो है, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ एक बेहद लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सफर करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर गाड़ी की कीमत से लेकर उसके फीचर्स तक की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी एमजी मोटर्स की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी MG M9 EV है। हालांकि, तेजस्वी यादव ने यह गाड़ी खरीदी है या वह किसी अन्य की गाड़ी में सफर कर रहे थे, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में दिखी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, लोगों की नजर गाड़ी पर सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेजस्वी यादव अपनी बेटी के साथ लग्जरी गाड़ी में नजर आ रहे हैं। धनतेरस के अवसर पर सामने आए इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है।

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच इस गाड़ी के मॉडल और कीमत को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। गाड़ी को MG M9 EV बताया जा रहा है, जो अपने प्रीमियम डिजाइन और शानदार इंटीरियर के लिए जानी जाती है।

धनतेरस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नई गाड़ी ली है। आज वो इस गाड़ी में अपनी बेटी के साथ घूमते नजर आए। लग्ज़री इलेक्ट्रिक MPV MG M9 EV वीडियो में दिख रहे है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹70 से ₹80 लाख के बीच बताई जाती है। एक बार चार्ज करने पर यह गाड़ी लगभग 548 किमी चलने का दावा करती है। — Sadan Singh (@SadanJee) November 6, 2026 MG M9 EV कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 79.94 लाख रुपये है। वहीं, कंपनी ने Battery-as-a-Service (BaaS) विकल्प के तहत इसे 69.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर भी पेश किया है, जिसमें बैटरी के लिए आठ रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होता है। हालांकि, टैक्स और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत अलग हो सकती है।

एक चार्ज में 548 किलोमीटर तक चलने का दावा इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में 90 kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक, फुल चार्ज होने पर यह 548 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर 245 बीएचपी की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। लंबी रेंज और दमदार मोटर इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी की श्रेणी में खास बनाते हैं। सिर्फ कार नहीं, चलता-फिरता लग्जरी केबिन है MG M9 MG M9 EV को खासतौर पर आरामदायक सफर के लिए तैयार किया गया है। इसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा है। इसकी दूसरी पंक्ति में लग्जरी सीटें, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स मिलते हैं।