धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं? असली-नकली की पहचान के लिए जान लें ये नियम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

जागरण संवाददाता, पटना। धनतेरस (Dhanteras 2026) पर सबसे अधिक खरीदारी के मामले में सोना-चांदी और वाहन बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। सोना-चांदी का मूल्य (Gold Silver Price) ग्राहकों को सहजता से प्राप्त हो जाए, इसके लिए पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने क्यूआर कोड जारी किया है।

जिसे दोपहर 12:00 बजे के आसपास स्कैन करते ही उस दिन के सोना-चांदी का भाव पता चल जाएगा। पटना के बाजार में धनतेरस पर पांच क्विंटल से अधिक सोना के गहने, सिक्के और बार आदि की बिक्री की संभावना है।

दीपावली के ऑफर और सोना-चांदी के गिरे मूल्य के बीच लग्न की खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। इससे दुकानदारों को अधिक कारोबार होने की उम्मीद है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी भी बुकिंग पर आकर्षक ऑफर दे रहे हैं।

इंडियन बुलियन एंड जेवेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आइबीजेए), बिहार चैप्टर के अनुसार राज्य में 1000 किलोग्राम सोना और 25 हजार किलोग्राम चांदी के कारोबार की संभावना है। पिछले वर्षों में जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल दिखा है। उससे महंगे धातु में निवेश को लेकर उत्सुकता बढ़ी है।