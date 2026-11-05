धनतेरस 2026: सोना, चांदी, वाहन या बर्तन… किस मुहूर्त में क्या खरीदना रहेगा शुभ? पूजा का समय और चौघड़िया भी जानें

जागरण संवाददाता, पटना। Dhanteras 2026 Shubh Muhurat: धनतेरस पर खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले शुभ मुहूर्त और चौघड़िया जरूर जान लें। मान्यता है कि इस दिन शुभ समय में सोना-चांदी, वाहन, बर्तन और दूसरी उपयोगी वस्तुएं खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है।

इस बार धनतेरस के साथ शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग भी बताया जा रहा है। ऐसे में पूजा से लेकर खरीदारी तक के लिए अलग-अलगशुभ समय बताए गए हैं। जानिए किस चौघड़िया में कौन-सी चीज खरीदना बेहतर माना गया है और प्रदोष काल में पूजा कासमय क्या रहेगा।

धनतेरस पर खरीदारी से पहले जान लें तिथि का गणित कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी मनाई जाती है। इसी दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इस पर्व पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा की जाती है। शाम को यम दीपक जलाने की भी परंपरा है। इस बार त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहने की जानकारी दी गई है। त्योहार की तारीख तय करने में स्थानीय पंचांग और उदया तिथि का ध्यान रखना जरूरी है।

पूजा के लिए प्रदोष काल और वृषभ लग्न का समय धनतेरस पर प्रदोष काल को पूजा के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। दिए गए मुहूर्त के अनुसार, प्रदोष काल शाम 5 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। इसकी अवधि करीब 2 घंटे 34 मिनट बताई गई है।

वहीं, वृषभ लग्न का समय शाम 6 बजकर 34 मिनट से रात 8 बजकर 34 मिनट तक बताया गया है। इस दौरान श्रद्धालु भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना कर सकते हैं। धनतेरस 2026: खरीदारी के लिए कौन-सा चौघड़िया शुभ? खरीदारी के लिए दिनभर में अलग-अलग चौघड़िया मुहूर्त बताए गए हैं। दिए गए समय के मुताबिक, लाभ चौघड़िया सुबह 7 बजकर 54 मिनट से 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। अमृत चौघड़िया सुबह 9 बजकर 16 मिनट से 10 बजकर 38 मिनट तक है।

दोपहर में शुभ चौघड़िया 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। वहीं, चर चौघड़िया शाम 4 बजकर 7 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक बताया गया है। चौघड़िया के अनुसार खरीदारी के मुहूर्त (6 नवंबर 2026) शुभ चौघड़िया दोपहर 12:01 बजे से दोपहर 01:23 बजे तक लाभ चौघड़िया सुबह 07:54 बजे से सुबह 09:16 बजे तक अमृत चौघड़िया सुबह 09:16 बजे से सुबह 10:38 बजे तक चर चौघड़िया शाम 04:07 बजे से शाम 05:30 बजे तक सोना-चांदी और वाहन खरीदने के लिए ये समय रखें ध्यान धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए शुभ और अमृत चौघड़िया को अच्छा माना गया है। चांदी की वस्तुओं की खरीदारी के लिए अमृत चौघड़िया का समय बताया गया है। अगर आप इस दिन वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अमृत या चर चौघड़िया में खरीदारी कर सकते हैं।

दिए गए विवरण के अनुसार, सोना-चांदी और आभूषण खरीदने का समय 6 नवंबर सुबह 10 बजकर 30 मिनट से 7 नवंबर सुबह 6 बजकर 37 मिनट/10 बजकर 47 मिनट तक बताया गया है। इस समय-सीमा की पुष्टि स्थानीय पंचांग से जरूर कर लें।

स्टील, तांबा या पीतल… किस बर्तन के लिए कौन-सा मुहूर्त? धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता के अनुसार, स्टील के बर्तन शुभ चौघड़िया में खरीदना अच्छा माना जाता है। तांबे के बर्तनों के लिए लाभ चौघड़िया और पीतल के बर्तनों के लिए शुभ या अमृत चौघड़िया का समय बताया गया है।

अगर आप हीरे या आभूषणों की खरीदारी करना चाहते हैं तो दिए गए विवरण में शुभ और चर चौघड़िया को अनुकूल बताया गया है। खरीदारी का समय तय करते हुए अपनी सुविधा के साथ स्थानीय मुहूर्त का भी ध्यान रखें।