धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार करें खरीदारी, सोना-चांदी या पीतल... जानिए आपके लिए क्या है लकी

जागरण संवाददाता, पटना। दीपोत्सव का आगमन शुक्रवार को धनतेरस के साथ आरंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र और वैधृति योग के शुभ संयोग में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी में पड़ने वाले इस पर्व पर खरीदारी और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है।

त्रयोदशी तिथि सुबह 11:06 बजे से प्रारंभ होकर पूरे दिन रहेगी। ऐसे में सुबह से लेकर देर रात तक खरीदारी के शुभ अवसर मिलेंगे। धन, ऐश्वर्य, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना से श्रद्धालु मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा करेंगे।

परंपरा के अनुसार इस दिन सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, झाड़ू और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख-समृद्धि और स्थायित्व लेकर आती हैं। दिनभर खरीदारी का मुहूर्त: ज्योतिषाचार्य राकेश झा के अनुसार इस बार धनतेरस पर हस्त नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है। शुक्रवार को शुक्र प्रदोष होने से पर्व का महत्व और बढ़ गया है। दिनभर खरीदारी के लिए शुभ समय रहने के कारण लोग अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे।

इस दिन सोने-चांदी के आभूषण, पीतल और अन्य धातुओं के बर्तन, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, भूमि और भवन की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा धनिया, कौड़ी, कमलगट्टा, पंच रत्न और लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा खरीदने की भी परंपरा है।

धनतेरस पर झाड़ू खरीदने को लेकर भी विशेष मान्यता है। माना जाता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि का वास होता है। अकाल मृत्यु से बचाव के लिए यम को दीपदान धनतेरस पर खरीदारी के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। शुक्र प्रदोष के संयोग में प्रदोषकाल के दौरान घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का दीपक जलाकर यमराज को समर्पित किया जाएगा।

धार्मिक मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार को रोग, शोक, संकट तथा दुर्घटनाओं से रक्षा मिलती है। इसके साथ पंच देव के निमित्त पांच दीपक जलाने की भी परंपरा है। संध्या में घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाएगी।