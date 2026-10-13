जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच 16 कोच वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

ट्रेन संख्या 02252/02251 नई दिल्ली-पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तिथियों पर परिचालित होगी। दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे लगाए जाएंगे।

16 अक्टूबर से शुरू होगा परिचालन

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल 16 और 18 अक्टूबर को चलेगी।

इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को परिचालित होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी।

इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को परिचालित होगी।

सुबह 8:35 बजे दिल्ली से खुलेगी ट्रेन

नई दिल्ली से पटना आने वाली ट्रेन सुबह 8:35 बजे प्रस्थान करेगी। यह सुबह 10:21 बजे अलीगढ़, दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल, 3:45 बजे प्रयागराज आएगी।

वहां से शाम 6 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, शाम 7:26 बजे बक्सर और रात 8:10 बजे आरा पहुंचेगी। इसके बाद रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

पटना से सुबह 10 बजे होगा प्रस्थान

वापसी में ट्रेन संख्या 02251 पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे खुलेगी। यह सुबह 10:38 बजे आरा, 11:25 बजे बक्सर, दोपहर 1:10 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज, शाम 5:50 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 8:53 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी।