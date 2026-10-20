Delhi-Patna Vande Bharat 2026: दिल्ली-पटना वंदे भारत से बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, कंफर्म टिकट की उम्मीद

डिजिटल डेस्क, पटना। Delhi-Patna Vande Bharat Special Train: दिवाली और छठ महापर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत की व्यवस्था की है। त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और कन्फर्म टिकट की परेशानी के बीच पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है। यह ट्रेन अक्टूबर और नवंबर 2026 में यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प देगी।



इस ट्रेन से उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। दोनों दिशाओं में ट्रेन आरा, बक्सर, डीडीयू जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर और अलीगढ़ में रुकेगी। ऐसे में त्योहार पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए ट्रेन का शेड्यूल और स्टॉपेज जानना जरूरी है।

दिवाली-छठ पर घर जाने वालों को रेलवे की राहत त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। खासकर छठ के समय बिहार जाने के लिए कन्फर्म टिकट मिलना चुनौती बन जाता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन के संचालन को आगे बढ़ाया है। पहले ट्रेन नंबर 02251/02252 के तहत 17 और 19 अक्टूबर को सेवा संचालित करने की घोषणा की गई थी। अब इस सेवा को ट्रेन नंबर 02253/02254 के साथ आगे जारी रखने की योजना है। इससे यात्रियों को त्योहार के दौरान आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा। साढ़े 11 घंटे में पटना से दिल्ली का सफर पटना से नई दिल्ली तक इस वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का सफर लगभग 11 घंटे 30 मिनट का होगा। ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलकर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में अपेक्षाकृत तेज कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। ट्रेन में पूरी तरह वातानुकूलित एसी चेयर कार की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, टिकट की उपलब्धता और किराये की जानकारी बुकिंग के समय आधिकारिक रेलवे पोर्टल पर जांचनी चाहिए। पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का पूरा शेड्यूल ट्रेन नंबर 02253 पटना से नई दिल्ली के लिए निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। यह पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी। आरा में सुबह 10:40 बजे और बक्सर में सुबह 11:27 बजे इसका ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन दोपहर 1:20 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। प्रयागराज जंक्शन पर दोपहर 3:40 बजे और कानपुर सेंट्रल पर शाम 5:55 बजे ठहराव होगा। अंतिम पड़ाव अलीगढ़ जंक्शन होगा, जहां रात 8:55 बजे पहुंचने के बाद ट्रेन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से पटना लौटने वालों के लिए भी सुविधा वापसी में ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी। यह सुबह 10:21 बजे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल पर दोपहर 1:30 बजे और प्रयागराज जंक्शन पर दोपहर 3:45 बजे ठहराव होगा।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर शाम 6:10 बजे ट्रेन पहुंचेगी। इसके बाद बक्सर में शाम 7:26 बजे और आरा में रात 8:10 बजे ठहराव निर्धारित है।

ट्रेन रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली से बिहार लौटने का एक और विकल्प मिलेगा।

यूपी के इन छह स्टेशनों पर भी होगा ठहराव पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का लाभ बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ में रुकेगी।