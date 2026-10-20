Delhi-Patna Vande Bharat 2026: दिल्ली-पटना वंदे भारत से बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, कंफर्म टिकट की उम्मीद
दिवाली और छठ महापर्व के लिए दिल्ली-पटना के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सेवा अक्टूबर-नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सेवा 2026 तक विस्तारित।
दिवाली-छठ पर यात्रियों को कंफर्म टिकट, तेज यात्रा का लाभ।
आरा, बक्सर, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ में भी ठहराव।
डिजिटल डेस्क, पटना। Delhi-Patna Vande Bharat Special Train: दिवाली और छठ महापर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत की व्यवस्था की है। त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और कन्फर्म टिकट की परेशानी के बीच पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है। यह ट्रेन अक्टूबर और नवंबर 2026 में यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का विकल्प देगी।
इस ट्रेन से उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। दोनों दिशाओं में ट्रेन आरा, बक्सर, डीडीयू जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर और अलीगढ़ में रुकेगी। ऐसे में त्योहार पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए ट्रेन का शेड्यूल और स्टॉपेज जानना जरूरी है।
दिवाली-छठ पर घर जाने वालों को रेलवे की राहत
त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। खासकर छठ के समय बिहार जाने के लिए कन्फर्म टिकट मिलना चुनौती बन जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन के संचालन को आगे बढ़ाया है। पहले ट्रेन नंबर 02251/02252 के तहत 17 और 19 अक्टूबर को सेवा संचालित करने की घोषणा की गई थी।
अब इस सेवा को ट्रेन नंबर 02253/02254 के साथ आगे जारी रखने की योजना है। इससे यात्रियों को त्योहार के दौरान आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा।
साढ़े 11 घंटे में पटना से दिल्ली का सफर
पटना से नई दिल्ली तक इस वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का सफर लगभग 11 घंटे 30 मिनट का होगा। ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
वहीं, वापसी में नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे चलकर रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में अपेक्षाकृत तेज कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।
ट्रेन में पूरी तरह वातानुकूलित एसी चेयर कार की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, टिकट की उपलब्धता और किराये की जानकारी बुकिंग के समय आधिकारिक रेलवे पोर्टल पर जांचनी चाहिए।
पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का पूरा शेड्यूल
ट्रेन नंबर 02253 पटना से नई दिल्ली के लिए निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। यह पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी।
आरा में सुबह 10:40 बजे और बक्सर में सुबह 11:27 बजे इसका ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन दोपहर 1:20 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी।
प्रयागराज जंक्शन पर दोपहर 3:40 बजे और कानपुर सेंट्रल पर शाम 5:55 बजे ठहराव होगा। अंतिम पड़ाव अलीगढ़ जंक्शन होगा, जहां रात 8:55 बजे पहुंचने के बाद ट्रेन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
दिल्ली से पटना लौटने वालों के लिए भी सुविधा
वापसी में ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी। यह सुबह 10:21 बजे अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल पर दोपहर 1:30 बजे और प्रयागराज जंक्शन पर दोपहर 3:45 बजे ठहराव होगा।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर शाम 6:10 बजे ट्रेन पहुंचेगी। इसके बाद बक्सर में शाम 7:26 बजे और आरा में रात 8:10 बजे ठहराव निर्धारित है।
ट्रेन रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली से बिहार लौटने का एक और विकल्प मिलेगा।
यूपी के इन छह स्टेशनों पर भी होगा ठहराव
पटना और नई दिल्ली के बीच चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का लाभ बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ में रुकेगी।
इन स्टेशनों के जरिए अलग-अलग शहरों के यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। रेलवे के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार दोनों दिशाओं में ठहराव की सुविधा दी गई है।
यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का समय जरूर जांच लें। इससे त्योहार के दौरान स्टेशन पहुंचने और आगे की यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी।
कब-कब चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन?
जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02253 पटना से 24 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक बुधवार, शनिवार और सोमवार को संचालित होने के लिए निर्धारित है।
वहीं, ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली से 22 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलने के लिए निर्धारित है।
रेलवे की दी गई जानकारी में दोनों दिशाओं में 16-16 फेरे संचालित करने का उल्लेख है। हालांकि, बताई गई तारीखों और सप्ताह के दिनों में विसंगति नजर आती है।
इसलिए टिकट बुक करने से पहले रेलवे की आधिकारिक समय-सारणी और उपलब्धता की पुष्टि करना जरूरी है। त्योहार के दिनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले से टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है।
IRCTC से कैसे बुक करें टिकट?
इस वंदे भारत स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के इच्छुक यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर उपलब्धता जांच सकते हैं।
रेलवे आरक्षण काउंटर से भी टिकट लेने का विकल्प उपलब्ध है। बुकिंग के दौरान ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य की जानकारी सावधानी से भरें।
साथ ही, टिकट की स्थिति और यात्रा से संबंधित नवीनतम अपडेट जरूर जांचें। त्योहारों में अतिरिक्त ट्रेनों के बावजूद सीटों की मांग अधिक रह सकती है। इसलिए यात्रा की तारीख तय होते ही उपलब्ध टिकटों की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
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