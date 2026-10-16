Delhi-Patna Vande Bharat: आज से दौड़ने लगी वंदे भारत स्पेशल, दिवाली-छठ पर घर लौटना आसान; आरा-बक्सर में भी ठहराव

डिजिटल डेस्क, पटना। दिवाली और छठ पर बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा? तो आपके लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेनों की जानकारी काम की हो सकती है। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली-पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल और अहमदाबाद-मालदा टाउन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई है। इन ट्रेनों से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

दिल्ली से पटना आने वालों के लिए वंदे भारत का विकल्प नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर 2026 से परिचालन शुरू करेगी। ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से पटना के लिए चलेगी, जबकि वापसी में 02251 पटना से नई दिल्ली जाएगी।

यह ट्रेन करीब 998 किलोमीटर की दूरी लगभग 13 घंटे में तय करेगी। इसमें एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा होगी। 13 घंटे में दिल्ली से पटना, जान लें टाइमिंग नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन संख्या 02252 सुबह 8:35 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 02251 पटना से सुबह 10 बजे खुलेगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले अपनी यात्रा की तारीख और उपलब्धता जरूर जांचनी चाहिए। आरा-बक्सर समेत इन स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का ठहराव अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा में होगा। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई यात्रियों को सुविधा मिल सकती है। खासकर आरा और बक्सर के यात्रियों के लिए यह ट्रेन दिल्ली से आने-जाने का एक अतिरिक्त विकल्प बनेगी। सप्ताह में तीन दिन चलेगी वंदे भारत स्पेशल रेलवे की घोषित समय-सारणी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से 16 और 18 अक्टूबर को चलने के बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी।

वापसी में 02251 पटना से 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी, इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को परिचालित होगी। अहमदाबाद से बिहार आने वालों को भी राहत अहमदाबाद और मालदा टाउन के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 09401 अहमदाबाद से प्रत्येक बुधवार दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। इसका परिचालन 14 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक निर्धारित है और यह तीसरे दिन सुबह 10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी।