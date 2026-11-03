दिल्ली की विपक्षी रैली के बाद पटना लौटे लालू, बोले- वोट चोरी हुई है, विपक्ष एकजुट

डिजिटल डेस्क, पटना। राजद अध्यक्ष लालू यादव रूटीन चेकअप के बाद दिल्ली से पटना लौट आए। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दिल्ली में हुई विपक्ष की संयुक्त रैली को सफल बताया। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और सभी दल मिलकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं।

पटना लौटते ही वोट चोरी के मुद्दे पर लालू का बड़ा बयान पत्रकारों ने जब लालू यादव से पूछा कि विपक्ष जिस वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या वह भी इससे सहमत हैं, तो उन्होंने सीधे कहा- हां, वोट चोरी हुई है। लालू ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है।

दिल्ली की रैली को बताया पूरी तरह सफल लालू यादव ने कहा कि दिल्ली में आयोजित विपक्ष की संयुक्त रैली पूरी तरह सफल रही। उनके अनुसार रैली में देशभर के विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। उन्होंने इसे विपक्षी एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन बताया।

‘विपक्ष पूरी तरह एकजुट’, मिलकर लड़ने का दावा लालू ने कहा कि विपक्षी दलों ने मिलकर रैली का आयोजन किया था। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक मंच पर हैं। उनके बयान से साफ है कि राजद इस मुद्दे को लेकर विपक्षी अभियान के साथ खड़ा है।

सोनिया गांधी से मुलाकात पर लालू ने कहा- हां, बातचीत हुई सोनिया गांधी से मुलाकात के सवाल पर लालू यादव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से अच्छी बातचीत हुई। सोनिया गांधी ने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत की।

रैली में नहीं पहुंचे थे लालू, तेजस्वी ने संभाली थी कमान 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ महारैली आयोजित की गई थी। इसमें राजद की ओर से तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। लालू यादव दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से रैली में शामिल नहीं हुए थे।