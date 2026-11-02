लालू से मिलने पहुंचे सोनिया तो फिर याद आई पुरानी 'केमिस्ट्री', आखिर तीन दशक से क्यों कायम है दोनों का भरोसा

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को उनके आवास पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद का कुशल-क्षेम जाना। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे।

सोनिया और लालू की इस मुलाकात ने एक बार फिर दोनों नेताओं के करीब तीन दशक पुराने राजनीतिक रिश्ते और उनकी खास केमिस्ट्री को चर्चा में ला दिया। मुलाकात में ताजा हुईं पुराने दौर की यादें मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने एक्स पर तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुईं। लालू ने खास तौर पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का उल्लेख किया और उस समय बिहार के लिए किए गए कार्यों को याद किया। यूपीए के दौर में बिहार को मिले सहयोग का किया जिक्र लालू ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी एवं जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने मनरेगा, सूचना का अधिकार (आरटीआइ) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) जैसे कानूनों का भी उल्लेख किया।

मनमोहन सरकार और बिहार के लिए 1.45 लाख करोड़ का जिक्र लालू ने अपने पोस्ट में सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उस दौरान एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी गई। इस बहाने लालू ने यूपीए के दौर में राजद और कांग्रेस के रिश्ते को भी रेखांकित किया।

तीन दशक से कायम है लालू-सोनिया का भरोसा सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के बीच का राजनीतिक संबंध भारतीय राजनीति के लंबे और स्थिर गठबंधनों में माना जाता है। करीब ढाई से तीन दशक के इस सफर में दोनों नेताओं ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसके बावजूद शीर्ष स्तर पर दोनों के बीच भरोसा और तालमेल बना रहा।

सीटों को लेकर मतभेद आए, रिश्ते नहीं बिगड़े बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच समय-समय पर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद जरूर सामने आए। कई बार दोनों दलों के नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, लेकिन सोनिया और लालू के व्यक्तिगत राजनीतिक रिश्ते पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा।

जब सोनिया पर सवाल उठे तो लालू ने दिया था साथ दोनों के रिश्ते की मजबूती का एक उदाहरण 1999 में देखने को मिला। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार और पीए संगमा समेत कुछ नेताओं ने कांग्रेस से अलग राह पकड़ी थी। उस दौर में लालू उन प्रमुख नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने सोनिया का खुलकर समर्थन किया था।

लालू मुश्किल में रहे तो कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ा साथ चारा घोटाले और अन्य कानूनी मामलों के दौरान जब लालू प्रसाद मुश्किलों में घिरे, तब भी कांग्रेस और राजद के बीच राजनीतिक संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुए। दोनों दलों के बीच धर्मनिरपेक्षता और भाजपा विरोधी राजनीति साझा आधार बनी रही।

धर्मनिरपेक्ष राजनीति ने दोनों को जोड़े रखा लालू और सोनिया के बीच राजनीतिक तालमेल की सबसे बड़ी वजहों में वैचारिक समानता भी रही है। दोनों नेताओं की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और भाजपा विरोधी रुख महत्वपूर्ण रहा। यही वजह रही कि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और राजद लंबे समय तक एक-दूसरे के सहयोगी बने रहे।

यूपीए-1 में लालू बने सरकार के मजबूत स्तंभ 2004 में यूपीए-1 सरकार बनने के बाद लालू प्रसाद को रेल मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूपीए के प्रमुख सहयोगियों में शामिल रहे। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन में लालू की भूमिका उस दौर में काफी अहम रही।

राजनीतिक रिश्ते से आगे व्यक्तिगत सम्मान भी सोनिया और लालू के रिश्ते में राजनीतिक जरूरत के साथ व्यक्तिगत सम्मान भी दिखाई देता रहा है। लालू प्रसाद सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी के प्रति सम्मान जताते रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने भी बिहार की राजनीति में लालू के प्रभाव और उनके जनाधार को हमेशा महत्व दिया।