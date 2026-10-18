दानापुर में सड़क और नाले का होगा निर्माण, बिहार सरकार ने जारी की 58.12 लाख की राशि

राज्य ब्यूरो, पटना। दानापुर निजामत नगर परिषद क्षेत्र में सड़क और नाला निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 58.12 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

यह राशि 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग स्वीकृति के बाद आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार, नगर परिषद के वार्ड संख्या 40 में हरिदास क्षेत्र में योगेंद्र मेहता के मकान से खटाल होते हुए मुख्य सड़क तक पीसीसी पथ और आरसीसी नाला का निर्माण कराया जाना है।

इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। इसके लिए 77.596 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी। अब योजना को पूरा करने के लिए शेष राशि जारी करने की स्वीकृति दी गई है।