भाकपा माले के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य का पटना में निधन, पार्टी में शोक की लहर

राज्य ब्यूरो, पटना। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य का निधन पटना के एक निजी अस्पताल में हो गया। वे पार्टी के केंद्रीय संगठन विभाग के प्रभारी और पोलित ब्यूरो के सदस्य थे।

उनके निधन को पार्टी ने अपूरणीय क्षति बताया और मुख्यालय में पार्टी का झंडा झुका दिया। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर पटना से आरा ले जाया गया, जहां के क्रांति पार्क में रविवार को सुबह आठ बजे तक आमलोगों के दर्शनार्थ उनका पार्थिव शरीर रहेगा।