पिता की सीख को याद कर भावुक हुए चिराग, बोले- जनता से निरंतर जुड़े रहने वाले को विपरीत हालात का सामना नहीं करना पड़ता

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने राजनीतिक सफर और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान से मिली सीख को साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में पार्टी ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।

कार्यकर्ताओं ने खुशी और दुख दोनों के पल साथ मिलकर बिताए हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक चीज ने सभी को जोड़े रखा, वह था उनके नेता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। पिता की सीख को बताया मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा मंत्र चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आएं तो जनता के बीच जाना चाहिए। जनता से जुड़ाव ही मुश्किल समय में सही दिशा दिखाता है।

उन्होंने कहा कि उनके पिता का मार्गदर्शन हमेशा यही रहा कि राजनीति में जनता के साथ संबंध केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि लगातार बनाए रखना चाहिए। जनता से निरंतर जुड़ाव पर दिया जोर चिराग ने कहा कि जो व्यक्ति निरंतर जनता के बीच रहता है, उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना ही नहीं करना पड़ता। जनता का आशीर्वाद और समर्थन ही किसी भी राजनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है।