चिराग पासवान को मिली धमकी से हड़कंप, सुरक्षा बढ़ाने की मांग लेकर DGP से मिले नेता

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में पार्टी ने गंभीर चिंता जताई है।

बुधवार को पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मुलाकात कर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की।

पार्टी नेताओं ने डीजीपी को पत्र सौंपकर धमकी देने वाले व्यक्ति या लोगों की जल्द पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की धमकी मिलना गंभीर और चिंताजनक घटना है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की भी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने चिराग पासवान को उचित और पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। नेताओं ने कहा कि धमकी के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दोषियों तक जल्द पहुंचना जरूरी है।

डीजीपी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में राजू तिवारी, अशरफ अंसारी समेत अन्य नेता शामिल थे।

यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, झारखंड में सुरक्षा बढ़ाने की उठी मांग