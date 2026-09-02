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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, झारखंड में सुरक्षा बढ़ाने की उठी मांग

By Julqar Nayan Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:37 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद झारखंड में उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग ...और पढ़ें

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (फाइल फोटो)

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (फाइल फोटो)

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संवाद सूत्र, चतरा। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को कथित रूप से मिली जान से मारने की धमकी के बाद झारखंड में उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने की मांग उठी है। पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने बुधवार को राज्यपाल को पत्र भेजकर इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। 

विधायक ने पत्र में कहा है कि एक सितंबर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हस्ताक्षरविहीन संचार प्राप्त हुआ था। इसमें दो मोबाइल नंबरों का उल्लेख था। संचार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीधे जान से मारने की धमकी दी गई। 

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का अनुरोध 

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय के अतिरिक्त निजी सचिव आलोक कुमार सिंह ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर धमकी के स्रोत और वास्तविकता की गहन जांच तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का अनुरोध किया है।

जनार्दन पासवान ने कहा कि चिराग पासवान का झारखंड में राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में लगातार आना-जाना होता है। उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और आम नागरिक शामिल होते हैं। ऐसे में धमकी को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। 

झारखंड प्रवास के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की मांग

विधायक ने चिराग पासवान के झारखंड प्रवास के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने, कार्यक्रम व प्रवास स्थलों तथा आवागमन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की चूक रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की है।