चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा- कानून की सफलता की समीक्षा जरूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर कहा कि शराबबंदी कानून को लागू हुए करीब दस वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में अब इसकी समीक्षा जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि कानून जिस सोच और उद्देश्य के साथ लागू किया गया था, उसकी पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो सकी है।

चिराग ने कहा कि जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था, तब उनकी पार्टी विपक्ष में थी। इसके बावजूद उन्होंने कानून का समर्थन किया था। अब इतने लंबे समय बाद यह देखना जरूरी है कि कानून अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा। आए दिन पड़ोसी राज्यों से बिहार में शराब पहुंचने की खबरें सामने आती हैं।