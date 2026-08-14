गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'हद में रहिए, वरना खोल देंगे पूरी जन्म कुंडली'
गिरिराज सिंह की राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद प्रशांत किशोर ने उन पर पलटवार करते हुए अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी।
HighLights
प्रशांत किशोर ने गिरिराज सिंह की राहुल गांधी पर टिप्पणी की निंदा की।
पीके ने गिरिराज सिंह को कानून-व्यवस्था और महिला मुद्दों पर बोलने को कहा।
जाति-धर्म की राजनीति और औद्योगिक निवेश पर भी उठाए सवाल।
डिजिटल डेस्क, पटना। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।
बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए और गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए।
पीके ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी घेरा
प्रशांत किशोर ने कहा कि गिरिराज सिंह को बिहार में कानून-व्यवस्था और महिलाओं से जुड़े मामलों पर भी अपनी बात रखनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई गंभीर घटनाओं के दौरान केंद्रीय मंत्री की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। हालांकि, इन आरोपों पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
जाति और धर्म की राजनीति का लगाया आरोप
पीके ने आरोप लगाया कि बिहार में जाति और धर्म के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझने लगी है और आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी।
सम्राट चौधरी के समर्थन को लेकर भी साधा निशाना
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी के समर्थन में बयान देकर बेगूसराय में कुशवाहा समाज के वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक रणनीति बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है।
टेक्सटाइल मंत्रालय को लेकर भी उठाया सवाल
पीके ने गिरिराज सिंह के केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री होने का जिक्र करते हुए बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में ठोस काम दिखाई देना चाहिए। साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी की।
बयानबाजी से बढ़ा बिहार का सियासी तापमान
राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह की टिप्पणी और उसके जवाब में प्रशांत किशोर के तीखे पलटवार से बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि गिरिराज सिंह पीके के आरोपों और सवालों का क्या जवाब देते हैं।