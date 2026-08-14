गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'हद में रहिए, वरना खोल देंगे पूरी जन्म कुंडली'

डिजिटल डेस्क, पटना। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।

बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए और गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए।

पीके ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी घेरा

प्रशांत किशोर ने कहा कि गिरिराज सिंह को बिहार में कानून-व्यवस्था और महिलाओं से जुड़े मामलों पर भी अपनी बात रखनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई गंभीर घटनाओं के दौरान केंद्रीय मंत्री की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। हालांकि, इन आरोपों पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

जाति और धर्म की राजनीति का लगाया आरोप

पीके ने आरोप लगाया कि बिहार में जाति और धर्म के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझने लगी है और आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी।

सम्राट चौधरी के समर्थन को लेकर भी साधा निशाना

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी के समर्थन में बयान देकर बेगूसराय में कुशवाहा समाज के वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक रणनीति बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है।