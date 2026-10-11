छोटी पटनदेवी मंदिर: पटना में 51 किलो चांदी के सिंहासन पर विराजेंगी भगवती, 1008 महिलाएं करेंगी महाआरती

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सिद्ध शक्तिपीठ छोटी पटनदेवी मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन यानि रविवार की सुबह में कलश स्थापना के दिन 51 किलो चांदी के जयपुरिया सिंहासन पर भगवती विराजेंगी।

शाम में महापौर सीता साहू व अन्य महिला पार्षदों समेत 1008 महिलाएं सामूहिक महाआरती करेंगी। यह जानकारी शनिवार को पीठाचार्य आचार्य अनंत अभिषेक द्विवेदी व गौ मानस सेवा संस्थानम के अध्यक्ष बाबा विवेक द्विवेदी ने दी।

उन्होंने बताया कि कामाख्या और वाराणसी के विद्वानों द्वारा वैदिक रीति रिवाज से राजोपचार और षोडशोपचार पूर्वक माता की पूजा के साथ नौ दिवसीय विशेष चंडी स्थापना महायज्ञ होगा।

नौ दिनों में माता के नौ स्वरूपों का आवाहन, उपासना व पूजा होगी। नवरात्रि महोत्सव पर महानवमी को सवा मनी छप्पन भोग प्रसाद वितरण व भंडारा के साथ दर्शन पूजन को आने वाले श्रद्धालुओं की दी जाने वाली सुविधाओं और सुलभ दर्शन की व्यवस्था की गई है।

पीठाचार्य आचार्य अभिषेक अनंत द्विवेदी ने बताया कि कामाख्या और वाराणसी के विद्वानों द्वारा 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक विशेष चंडी पुनर्स्थापना महायज्ञ में शामिल होने वाले भक्तों के लिए पाठ, जप, ध्यान व पूजा के लिए नियम तथा स्थान का निर्धारण, व्रती महिलाओं के लिए फलाहार, शीतल जल और विश्राम स्थल की सुविधा के साथ सभी भक्तों को सुलभ दर्शन के लिए प्रत्यक्ष व झरोखा दर्शन की सुविधा रहेगी।