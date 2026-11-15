छठ पर गाड़ी लेकर घाट जा रहे हैं? पटना में 35 जगहों पर बनी है पार्किंग, घर से निकलने से पहले देख लें लिस्ट

1 शाहपुर घाट हाकी ग्राउंड बड़े/छोटे वाहन 100

2 एसडीओ घाट कंटेनमेंट फील्ड (आरा गोलंबर के पास) बड़े/छोटे वाहन 300

3 पीपापुल घाट दानापुर टैंपो स्टैंड बड़े/छोटे वाहन 200

4 बीएमपी-5 के पास अवस्थित तालाब वेटनरी कालेज ग्राउंड बड़े/छोटे वाहन 500

5 जेपी सेतु पूर्वी घाट जेपी सेतु के नीचे पाया नंबर-1 एवं 2 के बीच पूरब गंगा पथ से सटे उत्तर खाली स्थान बड़े/छोटे वाहन 2,000

6 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) पाटलिपथ के उपर जेपी सेतु छोर उत्तर एवं दक्षिण दोनों फ्लैंक में बड़े/छोटे वाहन 1,000

7 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) रामजीचक आरओबी ऊपर (जेपी सेतु छोर) बड़े/छोटे वाहन 100

8 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) जेपी सेतु यातायात पोस्ट से पूरब गोलंबर के नीचे तक उत्तरी फ्लैंक एंबुलेंस / अग्निशमन व अनिवार्य वाहन 100

9 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) मीनार घाट के सामने खाली जगह केवल बाइक 100

10 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) दीघा जनार्दन घाट गोलंबर के बीच में खाली जगह केवल बाइक 100

11 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) दीघा जनार्दन घाट गोलंबर के पूरब के खाली जगह केवल मोटरसाईकिल 100

12 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) सूर्यमंदिर (चौहट्टा) के पूरब खाली जगह बड़े/छोटे वाहन 300

13 दीघा स्थित घाट (रामजी चक, शिवा घाट, पाटीपुल घाट, दीघा पोस्ट आफिस रोड, मीनार घाट, बिंद टोली घाट आदि) सूर्यमंदिर (चौहट्टा) से पश्चिम खाली जगह में पाटीपुल घाट अंडरपास तक रेलवे ब्रिज के नीचे बड़े/छोटे वाहन 600

14 गेट नंबर-93 गेट नंबर-93 घाट अंडर गंगा पथ के दक्षिण एवं रास्ते के पूरब चिमनी के नजदीक खाली जगह बड़े/छोटे वाहन 1,200

15 गेट नंबर-88 गेट नंबर-88 घाट गंगा पथ के उत्तर-दक्षिण रास्ते से पश्चिम खाली जगह बड़े/छोटे वाहन 300

16 गेट नंबर-83 गेट नंबर 83 घाट गंगा पथ के उत्तर रास्ते से पश्चिम खाली जगह छोटे वाहन 500

17 एलसीटी घाट कृत्रिम तालाब मरीन ड्राइव एलसीटी घाट कृत्रिम तालाब मरीन ड्राइव बड़े/छोटे वाहन 500

18 कुर्जी घाट कुर्जी घाट बड़े/छोटे वाहन 1,000

19 राजापुर पुल मरीन ड्राइव के उत्तर राजापुर पुल मरीन ड्राइव के उत्तर बड़े/छोटे वाहन 300

20 पहलवान घाट एवं बांस घाट पहलवान घाट के पास बड़े/छोटे वाहन 500

21 पहलवान घाट एवं बांस घाट बांस घाट के पास बड़े/छोटे वाहन 300

22 कलेक्ट्रिएट घाट/महेंदू घाट जेपी गंगा पथ के नीचे उत्तर रास्ते के पश्चिम खाली जगह बड़े/छोटे वाहन 500

23 कलेक्ट्रिएट घाट/महेंदू घाट गांधी मैदान के अंदर बड़े/छोटे वाहन 2,700

24 काली घाट, कदम घाट एवं पटना कालेज घाट पटना कालेज मैदान छोटे वाहन 300

25 एनआइटी मोड़ से गाय घाट तक के घाट साइंस कालेज छोटे वाहन 300

26 गाय घाट एवं उसके आसपास के घाट गाय घाट पुल के नीचे किनारे फ्लैंक छोटे वाहन 75

27 गाय घाट एवं उसके आसपास के घाट हथिया बागान आलमगंज छोटे वाहन 100

28 गाय घाट एवं उसके आसपास के घाट लोहा गोदाम आलमगंज छोटे वाहन 250

29 गाय घाट एवं उसके आसपास के घाट मेडाज हास्पिटल के सामने (बिस्कोमान गोलंबर के पूरब) बड़े/छोटे वाहन 150

30 पटना सिटी क्षेत्र अंतर्गत घाट सिटी स्कूल चौक बड़े/छोटे वाहन 100

31 पटना सिटी क्षेत्र अंतर्गत घाट मंगल तालाब परिसर बड़े/छोटे वाहन 200

32 पटना सिटी क्षेत्र अंतर्गत घाट ओपी साह रोड के दोनों फ्लैंक के सिंगल लेन छोटे वाहन 100

33 पटना सिटी क्षेत्र अंतर्गत घाट चौक शिकारपुर आरओबी के नीचे बड़े/छोटे वाहन 100

34 पटना सिटी क्षेत्र अंतर्गत घाट पटना साहिब स्टेशन के बाजार बड़े/छोटे वाहन 100