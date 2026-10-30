Chennai to Patna Trains: दीवाली पर घर जाना हुआ मुश्किल, संघमित्रा समेत सभी ट्रेनों में ‘नो रूम’, देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। इस वर्ष दीपावली का पर्व 8 नवंबर 2026 (रविवार) को मनाया जाएगा। वीकेंड के साथ त्योहार होने के कारण दक्षिण भारत, विशेषकर चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बिहार के लोग घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं।

हालांकि, रेल मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। चेन्नई से पटना आने वाली लगभग सभी नियमित ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते कन्फर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट की प्रमुख नियमित गाड़ियों, उपलब्ध स्पेशल ट्रेनों और किराए का पूरा विवरण नीचे दिया गया है, जिससे समय रहते यात्रा की सही योजना बनाई जा सके। चेन्नई से पटना रूट की प्रमुख नियमित ट्रेनें संघमित्रा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या: 12295) परिचालन: प्रतिदिन

यात्रा अवधि: लगभग 41 घंटे 10 मिनट

स्थिति: दैनिक ट्रेन होने के बावजूद त्योहारी सीजन में इसमें भारी वेटिंग चल रही है। एसएमवीबी दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या: 22366) परिचालन: सप्ताह के सभी दिन

यात्रा अवधि: लगभग 42 घंटे 15 मिनट बागमती एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या: 12578) परिचालन: साप्ताहिक (प्रत्येक शनिवार)

यात्रा अवधि: लगभग 38 घंटे 23 मिनट (इस रूट की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन) दिवाली व छठ के लिए चलाई जा रहीं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें नियमित गाड़ियों में भारी दबाव को देखते हुए रेलवे द्वारा त्योहार विशेष गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, जिनमें कन्फर्म सीट मिलने के विकल्प तलाशे जा सकते हैं:

एरणाकुलम–पटना स्पेशल (06085 / 02522): यह विशेष ट्रेन चेन्नई/पेरम्बुर मार्ग से होकर गुजरती है, जो बिहार जाने वाले प्रवासियों के लिए उपयोगी विकल्प है।

यह विशेष ट्रेन चेन्नई/पेरम्बुर मार्ग से होकर गुजरती है, जो बिहार जाने वाले प्रवासियों के लिए उपयोगी विकल्प है। मैसूर–दरभंगा स्पेशल (02578) एवं हमसफर फेस्टिवल स्पेशल (03254): चेन्नई सेंट्रल और पेरम्बुर से होकर पटना तथा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाली ये ट्रेनें पूजा स्पेशल के रूप में उपलब्ध हैं। दूरी और अनुमानित किराया विवरण रूट की दूरी: लगभग 2,281 से 2,337 किलोमीटर