Chennai to Patna Trains: दीवाली पर घर जाना हुआ मुश्किल, संघमित्रा समेत सभी ट्रेनों में ‘नो रूम’, देखें लिस्ट
Chennai to Patna Diwali Trains: चेन्नई से पटना जाने वाले यात्रियों को 2026 की दिवाली पर ट्रेन टिकट मिलने में ...और पढ़ें
HighLights
2026 दिवाली पर चेन्नई-पटना रूट पर ट्रेनों में भारी भीड़।
नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट, कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल।
यात्रियों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें ही एकमात्र विकल्प।
डिजिटल डेस्क, पटना। इस वर्ष दीपावली का पर्व 8 नवंबर 2026 (रविवार) को मनाया जाएगा। वीकेंड के साथ त्योहार होने के कारण दक्षिण भारत, विशेषकर चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बिहार के लोग घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं।
हालांकि, रेल मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। चेन्नई से पटना आने वाली लगभग सभी नियमित ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते कन्फर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है।
यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट की प्रमुख नियमित गाड़ियों, उपलब्ध स्पेशल ट्रेनों और किराए का पूरा विवरण नीचे दिया गया है, जिससे समय रहते यात्रा की सही योजना बनाई जा सके।
चेन्नई से पटना रूट की प्रमुख नियमित ट्रेनें
संघमित्रा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या: 12295)
- परिचालन: प्रतिदिन
- यात्रा अवधि: लगभग 41 घंटे 10 मिनट
- स्थिति: दैनिक ट्रेन होने के बावजूद त्योहारी सीजन में इसमें भारी वेटिंग चल रही है।
एसएमवीबी दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या: 22366)
- परिचालन: सप्ताह के सभी दिन
- यात्रा अवधि: लगभग 42 घंटे 15 मिनट
बागमती एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या: 12578)
- परिचालन: साप्ताहिक (प्रत्येक शनिवार)
- यात्रा अवधि: लगभग 38 घंटे 23 मिनट (इस रूट की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन)
दिवाली व छठ के लिए चलाई जा रहीं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें
नियमित गाड़ियों में भारी दबाव को देखते हुए रेलवे द्वारा त्योहार विशेष गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, जिनमें कन्फर्म सीट मिलने के विकल्प तलाशे जा सकते हैं:
- एरणाकुलम–पटना स्पेशल (06085 / 02522): यह विशेष ट्रेन चेन्नई/पेरम्बुर मार्ग से होकर गुजरती है, जो बिहार जाने वाले प्रवासियों के लिए उपयोगी विकल्प है।
- मैसूर–दरभंगा स्पेशल (02578) एवं हमसफर फेस्टिवल स्पेशल (03254): चेन्नई सेंट्रल और पेरम्बुर से होकर पटना तथा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाली ये ट्रेनें पूजा स्पेशल के रूप में उपलब्ध हैं।
दूरी और अनुमानित किराया विवरण
रूट की दूरी: लगभग 2,281 से 2,337 किलोमीटर
श्रेणीवार किराया (अनुमानित):
- स्लीपर क्लास (SL): करीब ₹920 से शुरुआत
- थर्ड एसी (3A): करीब ₹2,305 से शुरुआत
- सेकंड एसी (2A): करीब ₹3,300 से शुरुआत
- फर्स्ट एसी (1A): लगभग ₹5,560 तक
31 अक्टूबर को ट्रेनों में सीट की स्थिति
स्पेशल ट्रेन में भी सीटें फुल।
1 नवंबर को टिकट की स्थिति
संघमित्रा एक्सप्रेस में वेटिंग।
2 नवंबर को टिकट की स्थिति
एसएमवीबी दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी वेटिंग।
3 नवंबर को सीटों की स्थिति
3 नवंबर को भी लंबी वेटिंग।
4 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
SMVB DNR स्पेशल में नो रूम।
5 नवंबर को सीटों में ट्रेनों की स्थिति
अमृत भारत में स्लीपर में नो रूम।
6 नवंबर को ट्रेनों में सीट की स्थिति
ट्रेनों में लंबी वेटिंग।
7 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति
कई ट्रेनों में नो रूम।
यात्रियों के लिए सुझाव
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