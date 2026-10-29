Diwali 2026: बेंगलुरु से पटना जाने वाली ट्रेनों में 'नो रूम', संघमित्रा से हमसफर तक लंबी वेटिंग; देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। Trains Bengaluru to Patna। इस वर्ष दीपावली 8 नवंबर 2026 (रविवार) को मनाई जाएगी। त्योहार और सप्ताहांत (वीकेंड) एक साथ होने के कारण बेंगलुरु में रह रहे बिहार के लोगों ने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी है।

हालांकि, रेल मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों के लिए घर पहुंचना आसान नहीं होगा। बेंगलुरु से पटना (Diwali 2026 trains to Patna) आने वाली नियमित ट्रेनों में अभी से कन्फर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है और अधिकांश ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं।

आरक्षण को लेकर मची अफरातफरी के बीच, यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट पर चलने वाली प्रमुख ट्रेनों और उनके संचालन का विवरण नीचे दिया जा रहा है, ताकि आप समय रहते अपने सफर की योजना बना सकें: संघमित्रा एक्सप्रेस (12295): यह प्रतिदिन चलने वाली सेवा है, जो बेंगलुरु से सुबह 09:15 बजे प्रस्थान करती है। इसमें स्लीपर श्रेणी का शुरुआती किराया लगभग ₹995 है।

यह प्रतिदिन चलने वाली सेवा है, जो बेंगलुरु से सुबह 09:15 बजे प्रस्थान करती है। इसमें स्लीपर श्रेणी का शुरुआती किराया लगभग ₹995 है। बागमती एक्सप्रेस (12578): यह साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन हर शुक्रवार को बेंगलुरु कैंट से दोपहर 14:02 बजे रवाना होती है। लगभग 43 घंटे 56 मिनट में सफर पूरा करने वाली यह ट्रेन इस रूट के सबसे तेज विकल्पों में से एक है।

यह साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन हर शुक्रवार को बेंगलुरु कैंट से दोपहर 14:02 बजे रवाना होती है। लगभग 43 घंटे 56 मिनट में सफर पूरा करने वाली यह ट्रेन इस रूट के सबसे तेज विकल्पों में से एक है। हमसफर एक्सप्रेस (22354): यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को एसएमवीटी बेंगलुरु (SMVB) से दोपहर 13:50 बजे पटना जंक्शन के लिए प्रस्थान करती है।

यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को एसएमवीटी बेंगलुरु (SMVB) से दोपहर 13:50 बजे पटना जंक्शन के लिए प्रस्थान करती है। एसएमवीबी - दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22366): यह नियमित ट्रेन रात 23:50 बजे बेंगलुरु से रवाना होकर दानापुर/पटना की ओर जाती है। त्योहारी सीजन में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा जल्द ही अतिरिक्त फेरे या स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की जा सकती है, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।