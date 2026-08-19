मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा तक का सफर होगा आसान, ₹3590 करोड़ से फोर-लेन बनेगा NH-22

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा एनएच-22 खंड को फोर-लेन करने की स्वीकृति दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा एनएच-22 खंड को 4-लेन मानक में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

यह परियोजना हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर कुल 3,590.73 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 82.578 किलोमीटर लंबाई में विकसित की जाएगी। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना में सात मेजर ब्रिज, जिसमें बारहमासी बागमती नदी पर 340 मीटर लंबा मेजर ब्रिज, तीन रेलवे ओवरब्रिज तथा दो फ्लाईओवर (1170 मीटर एवं 270 मीटर) का प्राविधान किया गया है।

इससे यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होने के साथ सड़क सुरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। यह परियोजना उत्तर बिहार के सड़क एवं आर्थिक विकास को नई गति देने वाली है।

मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए भारत-नेपाल सीमा स्थित सोनबरसा तक बेहतर एवं सुगम संपर्क स्थापित होने से क्षेत्र में आवागमन, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को व्यापक लाभ मिलेगा।

यह कॉरिडोर एनएच-27 के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जुड़कर मुजफ्फरपुर को भारत-नेपाल सीमा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण फीडर कारिडोर बनेगा।

इससे मुजफ्फरपुर, मुकसुदपुर, रून्नीसैदपुर, थुम्मा, डुमरा, भुतही एवं सोनबरसा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात का दबाव एवं जाम कम होगा तथा यात्रियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही अधिक तेज, सुरक्षित एवं सुगम होगी।

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