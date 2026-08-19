बिहार में 66 करोड़ से दो नहर प्रणालियों का होगा कायाकल्प, 13 हजार हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने दो प्रमुख नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जानकीनगर शाखा नहर और उससे जुड़ी नहरों के साथ कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर और सेमापुर उपवितरणी तथा संबंधित नहरों की मरम्मत और सुधार कराया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर 66.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जानकीनगर नहर से छह हजार हेक्टेयर को लाभ जानकीनगर शाखा नहर प्रणाली के सुधार से करीब छह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इससे अररिया जिले के नरपतगंज, भरगामा, फारबिसगंज और रानीगंज प्रखंड के किसानों को लाभ मिलेगा।

दूसरी नहर प्रणाली से 7,065 हेक्टेयर में बढ़ेगी क्षमता दूसरी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन से 7,065 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इस योजना से पूर्णिया और कटिहार जिले के कई प्रखंडों के किसानों को फायदा होगा। पूर्णिया के पांच प्रखंडों में पहुंचेगा लाभ पूर्णिया जिले में जलालगढ़, कसबा, डगरुआ, पूर्णिया पूर्व और केनगर प्रखंड के किसानों को नहरों के सुधार का लाभ मिलेगा। नहर प्रणाली दुरुस्त होने से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना आसान होगा।