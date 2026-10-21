बिहार में पासपोर्ट बनवाने के नाम पर हो रही ठगी, CBI ने बताए जालसाजों से बचने के उपाय और शिकायत का तरीका

राज्य ब्यूरो, पटना। पासपोर्ट बनवाने, नवीनीकरण कराने या आवेदन में सुधार के नाम पर ठगी करने वाले जालसाजों से सावधान रहने की जरूरत है। यह चेतावनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम लोगों के लिए जारी की है।

सीबीआई के अनुसार साइबर अपराधी फर्जी एजेंट, नकली वेबसाइट और फोन कॉल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सीबीआई ने पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि जालसाज पासपोर्ट का विवरण हासिल कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ व्यक्तिगत जानकारी का भी दुरुपयोग कर सकते हैं।

खुद को बताते हैं पासपोर्ट विभाग का अधिकारी जांच एजेंसी के अनुसार ठग कई बार खुद को पासपोर्ट विभाग का अधिकारी बताकर फोन करते हैं। वे पासपोर्ट रद होने या आवेदन में गड़बड़ी का डर दिखाकर लोगों से पैसे मांगते हैं।

कुछ जालसाज जल्द पासपोर्ट बनवाने, तत्काल नियुक्ति दिलाने या आवेदन स्वीकृत कराने की गारंटी देकर अतिरिक्त राशि वसूलते हैं। वहीं, फर्जी वेबसाइट के जरिए आवेदन शुल्क और बैंक संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें एजेंसी से आमजन से कहा है कि वे पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। शुल्क का भुगतान अधिकृत पोर्टल पर ही करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते का विवरण, पासवर्ड, पिन या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें।

पासपोर्ट की प्रति और दूसरे निजी दस्तावेज भी अनजान लोगों को देने से बचें। यदि कोई फोन कर पासपोर्ट रद करने की धमकी देता है या तत्काल भुगतान का दबाव बनाता है, तो घबराकर पैसे न भेजें। पहले संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान वेबसाइट पर भुगतान करने से भी बचें।