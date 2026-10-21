राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कामकाज को गति म‍िलेगी। इसके के लिए टेक्निकल टीम बनाई जाएगी।

इसके लिए राज्य स्तर और शहर स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित होंगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह निर्णय लिया है।

साथ ही इन टीमों की स्थापना और कामकाज पर खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4.72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत भी कर दी है।

राज्य और शहर स्तर पर गठित होंगी अलग-अलग टीमें

नगर विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टेक्निकल टीमों का काम आवास निर्माण से जुड़ी योजना में तकनीकी सहायता देना होगा।

राज्य स्तर पर बनने वाली टीम पूरी योजना के तकनीकी कामकाज में सहयोग करेगी, जबकि शहर स्तर की टीमें संबंधित नगर निकायों को मदद देंगी।

इससे योजना के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करने और कामकाज को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

स्थापना और कामकाज पर खर्च होंगे 4.72 करोड़ रुपये

विभाग के अनुसार, इस मद में केंद्र सरकार की ओर से 2.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ राज्यांश और अन्य खर्चों को जोड़कर कुल 4.72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।