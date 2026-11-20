BPSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, टीआरई-4 पर बड़ा अपडेट; कई नौकरियां केवल इंटरव्यू से
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कई भर्तियों के लिए केवल साक्षात्कार का प्रावधान है।
HighLights
BPSC ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, संभावित तिथियां घोषित।
कई पदों पर चयन केवल साक्षात्कार के माध्यम से होगा।
TRE 4.0 और 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां भी शामिल।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शुक्रवार को विभिन्न भर्तियों का अपडेट परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें सभी तिथियां संभावित हैं।
कैलेंडर के अनुसार इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक काॅलेजों तथा अग्निशमन सेवा समेत कई विशेषज्ञ पदों की भर्ती प्रक्रिया केवल एक चरण यानी इंटरव्यू (साक्षात्कार) से पूरी की जाएगी।
72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (1,189 पद) 17 जनवरी 2027 को संभावित है, जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई 4.0) के 33,320 पदों को एक चरण में रखा गया है।
कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित
71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा (1,298 पद) का परिणाम 6 नवंबर 2026 को जारी हो चुका है। 19 नवंबर को अभियोजन पदाधिकारी (300 पद) और राजस्व विभाग के शोध पदाधिकारी (3 पद) की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया।
जिला खेल पदाधिकारी (33 पद) का लिखित परिणाम 4 नवंबर और सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक (17 पद) का परिणाम 30 अक्टूबर को घोषित किया जा चुका है।
कानूनी अड़चन व स्थगित भर्तियां
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (935 पद) के विज्ञापन का प्रारूप सहमति के लिए विभाग को भेजा गया है। विशेष शिक्षक (7,279 पद) के मामले में विभाग से पत्राचार जारी है।
सहायक नगर निवेशक (35 पद), सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी (60 पद) और सहायक नगर नियोजन पर्यवेक्षक (36 पद) की परीक्षा दो चरणों में कराने पर पत्राचार चल रहा है।
33वीं बिहार न्यायिक सेवा (173 पद) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में विभाग से नए दिशा-निर्देश का इंतजार है, जबकि सहायक अभियंता (1,024 पद) का परिणाम हाईकोर्ट के से रुका है।
सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी (285 पद) व सहायक शहरी कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी (285 पद) की भर्ती विभाग ने स्थगित कर दी है।
इन पदों पर केवल इंटरव्यू से होगा चयन
कैलेंडर के अनुसार एकल चरण (केवल इंटरव्यू) श्रेणी की भर्तियों की तिथि अभी तय होनी है। इस श्रेणी में बिहार अग्निशमन सेवा के अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी (4 पद) और उप निदेशक (14 पद) के दस्तावेजों का सत्यापन आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है।
वहीं, सरकारी इंजीनियरिंग काॅलेजों में सह-प्राध्यापक (539 पद) व प्राचार्य (25 पद), पालीटेक्निक प्राचार्य (26 पद) तथा मुजफ्फरपुर के होम्योपैथिक काॅलेज में सहायक प्राध्यापक (18 पद) के दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागीय विशेषज्ञों द्वारा जारी है।
इसके साथ ही पटना व बेगूसराय के आयुर्वेदिक कालेजों में सहायक प्राध्यापक (88 पद), तिब्बी कालेज पटना में सहायक प्राध्यापक (15 पद), फैक्ट्री इंस्पेक्टर (17 पद) और बायलर इंस्पेक्टर (5 पद) का दस्तावेज सत्यापन भी चल रहा है।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में विभागाध्यक्ष (205 पद) का सत्यापन प्रक्रियाधीन है, जबकि शून्य आवेदन आने के कारण इसके नौ विज्ञापन विभाग को लौटा दिए गए हैं।
सहायक राज्य फोरेंसिक पदाधिकारी (6 पद) के इंटरव्यू की तिथि अभी तय नहीं हुई है, जबकि मेडिकल कालेजों में सहायक प्राध्यापक के 1,711 पदों की अधियाचना विभाग ने वापस ले ली है।
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