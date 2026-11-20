जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शुक्रवार को विभिन्न भर्तियों का अपडेट परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें सभी तिथियां संभावित हैं।

कैलेंडर के अनुसार इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक काॅलेजों तथा अग्निशमन सेवा समेत कई विशेषज्ञ पदों की भर्ती प्रक्रिया केवल एक चरण यानी इंटरव्यू (साक्षात्कार) से पूरी की जाएगी।

72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (1,189 पद) 17 जनवरी 2027 को संभावित है, जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई 4.0) के 33,320 पदों को एक चरण में रखा गया है।

कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित

71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा (1,298 पद) का परिणाम 6 नवंबर 2026 को जारी हो चुका है। 19 नवंबर को अभियोजन पदाधिकारी (300 पद) और राजस्व विभाग के शोध पदाधिकारी (3 पद) की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया।