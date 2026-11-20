जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है।

परीक्षा की संभावित तिथि 17 जनवरी 2027 बताई गई है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब 17 जनवरी को आयोजित की जा सकती है।

हालांकि, इसे अंतिम परीक्षा कार्यक्रम नहीं माना जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली आगे की सूचना पर नजर रखनी होगी।

इस परीक्षा के लिए करीब 5.15 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। ऐसे में परीक्षा की तारीख में बदलाव और नए कार्यक्रम को लेकर उम्मीदवारों की उत्सुकता बनी हुई है।

दो बार टल चुकी है परीक्षा

72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पहले 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित थी। बाद में इसे स्थगित कर 25 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी। हालांकि, इस तारीख पर भी परीक्षा नहीं हो सकी। अब परीक्षा जनवरी 2027 में संभावित बताई जा रही है।

लगातार परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों की तैयारी और आगे की रणनीति प्रभावित हुई है। उम्मीदवारों को अब नई संभावित तारीख के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनानी होगी। 1187 पदों पर होनी है नियुक्ति 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। शुरुआत में आयोग को कुल 1230 पदों की रिक्तियां मिली थीं। बाद में 44 ईख पदाधिकारी के पद संयुक्त परीक्षा से हटा दिए गए। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक के दो पद कम किए जाने के बाद कुल रिक्तियों की संख्या 1187 रह गई।