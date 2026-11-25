डिजिटल डेस्क, पटना। विदेश से पढ़ाई और लंबा प्रशासनिक अनुभव वाली IAS अधिकारी हरजोत कौर को बिहार लोक सेवा आयोग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरजौत कौर 29 नवंबर को पदभार संभालेंगी और अगले 6 साल या 62 साल की उम्र पूरी होने तक पद पर रहेंगी।

हरजोत कौर अगले वर्ष 31 जून को रिटायर करने वाली थीं, लेकिन उन्होंने VRS ले लिया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया है।

विदेश में हुई है पढ़ाई

हरजोत कौर का जन्म 11 मई 1967 को हुआ था। वह मूल रूप से महाराष्ट्र की हैं। उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना (अमेरिका) से इंटरनेशनल ट्रेड में MA की डिग्री हासिल की है।

MA के बाद उन्होंने JNU से इंटरनेशनल स्टडीज में M.Phil किया। इसके अलावा, उन्होंने IAILD से इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है।

लंबा प्रशासनिक अनुभव

1992 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हरजोत का प्रशासन में करीब तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। इसमें पटना की डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और कटिहार-बेगूसराय की जिला अधिकारी जैसी जिम्मेदारियां भी शामिल रही हैं।

वह खनन एवं भू-विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं। वह महिला विकास निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। क्र. सं. पद का नाम (स्तर) विभाग / कार्यालय एवं स्थान कार्यक्षेत्र / विषय कार्यकाल (अवधि) 1 अध्यक्ष एवं सदस्य (सचिव स्तर) राजस्व पर्षद, पटना वित्त / राजस्व 01/09/2025 - अब तक 2 अपर मुख्य सचिव (सचिव स्तर) समाज कल्याण विभाग, पटना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता / समाज कल्याण 31/08/2024 - अब तक 3 अपर मुख्य सचिव (सचिव स्तर) खान एवं भूतत्व विभाग खान एवं खनिज / भूतत्व 28/01/2022 - 02/09/2024 4 मुख्य सलाहकार (अपर सचिव स्तर) बिहार योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन / योजना 13/11/2017 - अब तक 5 सचिव (अपर सचिव स्तर) - पर्यटन / पर्यटन 24/06/2016 - 13/11/2017 6 सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) पर्यटन विभाग पर्यटन / पर्यटन 02/03/2015 - 23/06/2016 7 प्रबंध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग कृषि एवं सहकारिता / पशुपालन 05/12/2011 - 08/01/2015 8 प्रबंध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड (कॉन्फेड), पटना उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण / उपभोक्ता मामले 05/12/2011 - अब तक 9 मुख्य सतर्कता अधिकारी (निदेशक समकक्ष) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (भारतीय मानक ब्यूरो - BIS), नई दिल्ली कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन / सतर्कता 01/10/2009 - 01/10/2011 10 निदेशक (निदेशक स्तर) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन / कार्मिक प्रबंधन 18/07/2006 - 30/09/2009 11 उप सचिव (उप सचिव स्तर) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन / कार्मिक प्रबंधन 01/08/2005 - 18/07/2006 12 विशेष सचिव (उप सचिव स्तर) वित्त विभाग, पटना वित्त / वित्त 15/06/2005 - 31/07/2005 13 मुख्यमंत्री की OSD (उप सचिव स्तर) - कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन / सामान्य प्रशासन 11/06/2005 - 31/07/2005 14 अपर आयुक्त (उप सचिव स्तर) वाणिज्य कर विभाग वित्त / वाणिज्य कर 07/02/2004 - 10/06/2005 15 अपर सचिव (उप सचिव स्तर) - परिवहन / सड़क परिवहन 01/10/2001 - 06/02/2004 16 जिलाधिकारी एवं समाहर्ता (उप सचिव स्तर) बेगूसराय भू-राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन / जिला प्रशासन 01/01/2001 - 01/10/2001 17 जिलाधिकारी एवं समाहर्ता (अवर सचिव स्तर) बेगूसराय भू-राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन / जिला प्रशासन 01/06/2000 - 01/01/2001 18 परियोजना निदेशक (अवर सचिव स्तर) बिहार कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन / सामान्य प्रशासन 01/07/1999 - 01/06/2000 19 परियोजना निदेशक (अवर सचिव स्तर) बिहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता / कल्याण 01/06/1999 - 01/07/1999 20 संयुक्त सचिव (अवर सचिव स्तर) बिहार पर्यावरण एवं वन / वन 01/04/1999 - 01/06/1999 21 जिलाधिकारी एवं समाहर्ता (अवर सचिव स्तर) कटिहार भू-राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन / जिला प्रशासन 01/06/1998 - 01/04/1999 22 संयुक्त सचिव (अवर सचिव स्तर) - ग्रामीण विकास / ग्रामीण विकास 18/10/1996 - 01/06/1998 23 उप विकास आयुक्त (कनिष्ठ वेतनमान) पटना भू-राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन / विकास प्रशासन 01/12/1995 - 18/10/1996 कंडोम कंट्रोवर्सी में मांगनी पड़ी थी माफी जब हरजोत कौर महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक थीं, तब समाज कल्‍याण विभाग के एक कार्यक्रम में उनके बयान से बवाल मच गया था। दरअसल, हरजोत कौर छात्राओं को लैंगिक असमानता मिटाने की चल रहीं योजनाओं की जानकारी दे रही थीं, तभी छात्राओं ने सेनिटरी नैपकिन दिलाने की मांग की थी।