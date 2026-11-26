जागरण संवाददात, पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 147 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है।

इन पदों पर वेतन स्तर-9 के तहत बहाली होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 15 दिसंबर से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग में किन पदों पर कितनी वैकेंसी आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल पांच श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के 50, सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के 36, सहायक नियंत्रक (माप एवं तौल) के 26, सहायक निदेशक (रसायन) के 21 और सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) के 14 पद शामिल हैं।

15 दिसंबर से आवेदन, जनवरी में बंद होगा पोर्टल ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान के लिए 11 जनवरी 2027 तक का समय मिलेगा। वहीं, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा।

संबंधित विषय में स्नातक होना अनिवार्य अलग-अलग पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। कृषि अभियंत्रण, सांख्यिकी, गणित, भौतिकी, अभियंत्रण, कृषि विज्ञान, रसायन और प्लांट प्रोटेक्शन जैसे विषयों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले संबंधित पद की विस्तृत योग्यता देखनी होगी।

21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन आयु की गणना एक अगस्त 2026 के आधार पर होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं तथा अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के लिए 42 वर्ष है। संविदा कर्मियों और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क 100 रुपये, आधार नहीं देने पर अतिरिक्त शुल्क सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। हालांकि, आवेदन में आधार संख्या दर्ज नहीं करने पर 200 रुपये अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क देना होगा। इस तरह आधार संख्या नहीं देने वाले अभ्यर्थियों को कुल 300 रुपये शुल्क देना होगा।