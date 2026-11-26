जागरण संवाददाता,पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935 पदों पर नियुक्ति के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले 22 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 87/2025 रद्द कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।

1 दिसंबर से शुरू होगा आवेदन, जानिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के अनुसार, योग्य अभ्यर्थी 1 दिसंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी दिन से परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2026 रखी गई है।

935 पदों के लिए जारी हुआ नया विज्ञापन इस भर्ती के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन और जरूरी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण और आवेदन से संबंधित शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में मिलेगी।

पुरानी परीक्षा रद, 10.97 लाख अभ्यर्थियों को था इंतजार दरअसल, BPSC ने इससे पहले 22 अगस्त 2025 को विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत 935 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए करीब 10.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

अप्रैल 2026 में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा में धांधली की पुष्टि के बाद आयोग ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही उम्मीदवार दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पुराने अभ्यर्थियों को भी नए विज्ञापन पर रखनी होगी नजर नई अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल भी है कि पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करना होगा या नहीं। चूंकि आयोग ने पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया है, इसलिए उम्मीदवारों को नए विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। पुराने आवेदन और शुल्क के संबंध में आयोग के स्पष्ट निर्देश जरूर देख लें।