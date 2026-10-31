चुनावी हार के बाद भाजपा में मंथन, हरीश द्विवेदी लेंगे फीडबैक; पटना में आरएन सिन्हा का करेंगे अंतिम दर्शन

राज्य ब्यूरो,पटना। विधान परिषद चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद पार्टी संगठन में समीक्षा की तैयारी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी शनिवार को पटना पहुंचकर प्रदेश संगठन से लेकर सत्ता में शामिल नेताओं तक के साथ बैठक करेंगे।

इस दौरान पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों, हालिया चुनावी नतीजों और आगामी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। बिहार प्रभारी का दायित्व संभालने के बाद पटना में उनकी यह पहली बड़ी बैठक होगी। विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ी समीक्षा की जरूरत भाजपा को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि ये दोनों चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के गृह जिले से जुड़े हैं। इससे पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी को हार मिली थी। लगातार चुनावी झटकों के बाद संगठन में इन नतीजों की समीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ होगी बैठक हरीश द्विवेदी शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन की मौजूदा स्थिति, पार्टी के कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी ली जाएगी।

माना जा रहा है कि बिहार प्रभारी पदाधिकारियों से संवाद कर संगठन की कार्यप्रणाली और चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे। शाम को विधानमंडल दल की बैठक में जुटेंगे सांसद-विधायक प्रदेश मुख्यालय में बैठक के बाद शाम को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, राज्य सरकार में शामिल मंत्री, विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। संगठन और सरकार के बीच समन्वय के साथ पार्टी की आगे की कार्ययोजना पर भी चर्चा हो सकती है।

बिहार प्रभारी के रूप में पहली बैठक, नेताओं से करेंगे परिचय हरीश द्विवेदी के बिहार प्रभारी का दायित्व संभालने के बाद यह पहली बैठक है। ऐसे में बैठक के दौरान उनका प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों से औपचारिक परिचय भी होगा।